Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»

«Δε γνώριζα τίποτα» - Αποστασιοποιείται πλήρως ο γιατρός

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με νέα στοιχεία για τη γιατρό σύζυγό του.
  • Μήνυμα σε ομαδική συνομιλία αποκαλύπτει ότι η κατηγορούμενη γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη τους πριν τον θάνατο του Μαζωνάκη.
  • Ο κατηγορούμενος γιατρός αποστασιοποιείται από τις ενέργειες της συζύγου του και ζητά να κληθούν τρεις μάρτυρες.
  • Το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη θα ανοίξει από τις Αρχές, αν και δεν αναμένονται σημαντικά στοιχεία από αυτό.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα νέα δεδομένα που έρχονται στο προσκήνιο να αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο κατηγορούμενων γιατρών.  

Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, από το περιβάλλον του γιατρού προκύπτει πλήρης αποστασιοποίηση από τη σύζυγό του.  

Μαζωνάκης: Τι αποκάλυψε ομαδική συνομιλία συνεργατών της γιατρού

Αφορμή μήνυμα που φέρεται να έχει εντοπιστεί μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αφορά τη διενέργεια μέθης και πλασμαφαίρεσης στην κόρη τους, λίγες ημέρες πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης.  

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ομαδική συνομιλία στο Viber στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, μήνυμα που είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 - περίπου δύο εβδομάδες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - ανέφερε ότι η κατηγορούμενη γιατρός πραγματοποίησε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη. 

Από την πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού υποστηρίζεται ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση για το συγκεκριμένο περιστατικό και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του, καταδικάζοντας την ενέργεια της συζύγου του.  

Μάλιστα, αναφέρεται ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη μέθης, ο γιατρός αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας την πλήρη αποστασιοποίησή του και την αντίθεσή του. 

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»

«Δεν προέκυψε επικοινωνία με τον Μαζωνάκη» - Οι τρεις μάρτυρες που ζητά ο γιατρός 

Την ίδια ώρα, από την πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού επισημαίνεται ότι από την άρση του απορρήτου δεν προέκυψε κάποια επικοινωνία του ίδιου με τον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Η υπεράσπιση επιχειρεί έτσι να διαχωρίσει τον ρόλο του γιατρού από τις ενέργειες που αποδίδονται στη σύζυγό του, ιδιαίτερα μετά τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο «φως».

Παράλληλα, σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, έγινε δεκτό το αίτημα για την κλήση τριών προσώπων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει. 

Πρόκειται για τρία πρόσωπα που έχει ζητήσει ο κατηγορούμενος γιατρός ως μάρτυρες: την κόρη του ζευγαριού, έναν ασθενή που βρισκόταν μαζί του πριν από τη μετάβασή του στο εστιατόριο, καθώς και εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή, φέρεται να δειπνούσε μαζί του σε εστιατόριο στο Κολωνάκι τη μέρα που «έφυγε» ο τραγουδιστής. 

Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης αναμένεται να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στα νότια προάστια, παρουσία συγγενών του τραγουδιστή και του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε κατά την έρευνα στην οικία του τραγουδιστή. Τότε είχε κληθεί κλειδαράς για να το ανοίξει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι, μεταφέρθηκε στις Αρχές και παρέμεινε στην κατοχή τους, προκειμένου να εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν αναμένεται να προκύψει κάποιο σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση από το περιεχόμενό του. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί, όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το άνοιγμά του αναμένεται να δείξει εάν περιέχει έγγραφα, αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις Αρχές.

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