Νέες πληροφορίες για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σφακιανάκης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων βρίσκεται η γιατρός, που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, οι θεραπείες που φέρεται να ακολουθούσε, γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz που φέρονται να είχαν επισκεφθεί το ιατρείο της, αλλά και το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γνωστή αθλήτρια φέρεται να μύησε τη γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη στις θεραπείες που προσέφερε στο ιατρείο της

Θάνατος Μαζωνάκη: Η πασίγνωστη αθλήτρια που φέρεται να τη μύησε στις συγκεκριμένες θεραπείες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Σφακιανάκης, η γιατρός φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη στρατηγική θεραπειών, στην οποία -όπως υποστήριξε- τη μύησε πασίγνωστη αθλήτρια.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια είναι γνωστό πρόσωπο στο ελληνικό κοινό και πως φέρεται να είχε σχέση με τις θεραπείες που εφάρμοζε η γιατρός.

Οι δύο γυναίκες φέρονται να προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους, λέγοντάς τους ότι η πλασμαφαίρεση καθαρίζει την ψυχή, την κάνει αμόλυντη και καθαρίζει και το πνεύμα.

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να είχε «χρυσό πελατολόγιο»

Θάνατος Μαζωνάκη: 25 γνωστά ονόματα της showbiz στο μικροσκόπιο

Παράλληλα, όπως αποκαλύφθηκε, η προφυλακισμένη γιατρός είχε ένα «χρυσό πελατολόγιο», στο οποίο, σύμφωνα με τον Γιώργο Σφακιανάκη, περιλαμβάνονται 25 πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής showbiz.

Πρόκειται μεταξύ άλλων, για πασίγνωστο θεατράνθρωπο, για παρουσιάστρια της ιδιωτικής τηλεόρασης και για γνωστούς ηθοποιούς. Όπως είπε, τα πρόσωπα αυτά αναμένεται να κληθούν να μιλήσουν στις Αρχές.

Η κατάθεσή τους, δε θα αφορά στο αν επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη γιατρό ή αν ακολούθησαν κάποια θεραπεία. Το ενδιαφέρον των Αρχών φέρεται να επικεντρώνεται σε άλλα στοιχεία της υπόθεσης και ειδικότερα στο τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Ανάμεσα στους πελάτες της γιατρού ήταν πασίγνωστα ονόματα της showbiz

Αυτό που θέλουν οι αρχές να διαπιστώσουν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, είναι αν κατά τη διάρκεια της όποιας θεραπείας, τους ζητήθηκε να υποβληθούν σε μέθη. Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν τις έρευνες θέλουν να εντοπίσουν τη διαδρομή που ακολουθήθηκε για να αποκτήσει η γιατρός προποφόλη, ένα φάρμακο αναισθησίας που απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρεία και δεν πωλείται στα φαρμακεία.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μπορεί να ήμουν κι εγώ νεκρός»

Ο Γιώργος Σφακιανάκης αποκάλυψε επίσης ότι και ο ίδιος θα μπορούσε να βρισκόταν στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως περιέγραψε, περίπου δύο μήνες πριν, τον είχαν προσεγγίσει σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για δικό του πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του, τον πλησίασε ενώ περίμενε στην αναμονή και του πρότεινε την πλασμαφαίρεση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, υποδεικνύοντάς του μάλιστα τη συγκεκριμένη γιατρό.

Ο Σφακιανάκης υποστήριξε ότι του έδωσαν το τηλέφωνο και τα στοιχεία της γιατρού, ενώ του ανέφεραν ότι η πρώτη επίσκεψη κόστιζε 350 ευρώ και η θεραπεία 6.000 ευρώ.

Στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να βρέθηκε η φαρμακευτική ουσία προποφόλη, που απαγορεύεται να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία

«Ήμουν στο τσακ να πήγαινα να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τελικά δεν προχώρησε.

Όπως ανέφερε, ένας από τους λόγους ήταν, το οικονομικό κόστος, αλλά και η φοβία που έχει για τους γιατρούς. Μάλιστα, όπως είπε, ο άνθρωπος αυτός τον καθησύχασε και του είπε πως δε θα καταλάβει τίποτα γιατί θα του έκαναν μέθη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα μηνύματα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Ο Γιώργος Σφακιανάκης αναφέρθηκε και σε συνομιλίες και μηνύματα που, όπως είπε, έχουν εντοπιστεί στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού και έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Μέσα από αυτές φέρεται να αναδύεται ένα πρόσωπο «κλειδί», γυναίκα που ανήκει -όπως υποστήριξε- στο στενό επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το πρόσωπο αυτό φαίνεται να το κατονομάζει η γιατρός σε επικοινωνίες με τρίτο πρόσωπο, αναφέροντας ότι της έλεγε πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μηνύματα που έχει στείλει στη γιατρό πολύ γνωστό πρόσωπο της showbiz, το οποίο φέρεται να έχει πάει επανειλημμένες φορές στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο φέρεται να της ζητά να του πει τι έχει συμβεί με τον Μαζωνάκη και να της γράφει: «αν γίνει άρση απορρήτου, με έκαψες».

Αυτό που θέλουν να εντοπίσουν οι αρχές είναι η διαδρομή που ακολούθησε η γιατρός για να αποκτήσει την προποφολη που βρέθηκε στον οργανισμό του Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

Ξεχωριστό κεφάλαιο στις αποκαλύψεις του Γιώργου Σφακιανάκη αποτέλεσε το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο θα ανοίξει σήμερα, παρουσία μελών της οικογένειάς του, του δικηγόρου της και δικαστικού.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της το χρηματοκιβώτιο, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στο άνοιγμά του.

Για το άνοιγμά του αναζητήθηκε ειδικός πραγματογνώμονας, με εισαγγελική διάταξη, από τη σχετική λίστα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό όταν δεν μπορεί να γίνει το άνοιγμα από την εταιρεία που κατασκεύασε ή διέθεσε το χρηματοκιβώτιο.

Το περιεχόμενό του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα. Όχι μόνο για τυχόν κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας, αλλά κυρίως για το ενδεχόμενο να υπάρχει μέσα ένα κιτρινωπό-μπεζ τετράδιο, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε Γιώργος Σφακιανάκης, ο τραγουδιστής κατέγραφε προσωπικές σκέψεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν τέλος ότι οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο σημείωμα ή άλλη καταγραφή που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη γιατρό και με ενδεχόμενη επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο της.