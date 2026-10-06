Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις

Αναμένονται απαντήσεις για την ποσότητα των ουσιών που χορηγήθηκαν

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Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη /Βίντεο Ant1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα πρώτα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη δείχνουν εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου 8-12 ώρες πριν τον θάνατο.
  • Εντοπίστηκαν στοιχεία χρόνιας επιβάρυνσης της καρδιάς και πνευμονικό οίδημα.
  • Αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την ποσότητα των χορηγούμενων ουσιών.
  • Στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύθηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη, με αναζητήσεις για τον συνδυασμό τους στο κινητό της 56χρονης γιατρού.
  • Η χρήση αυτών των φαρμάκων απαιτεί ειδική εκπαίδευση και προϋποθέσεις, καθώς μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο «φως» από τα πρώτα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων, ενώ αναμένονται και τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών.  

Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ

Από τις ιστολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Αποκαλύψεις, προκύπτει εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου, η οποία χρονολογείται περίπου 8 έως 12 ώρες πριν από τον θάνατο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν στοιχεία που παραπέμπουν σε χρόνια επιβάρυνση της καρδιάς, ενώ στα ευρήματα περιλαμβάνεται και πνευμονικό οίδημα. 

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Η εικόνα που έχει προκύψει εξετάζεται συνολικά και σε αυτή τη φάση δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

Αναμένονται απαντήσεις για την ποσότητα των ουσιών που χορηγήθηκαν στον Μαζωνάκη 

Αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή. 

Οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με την ακριβή ποσότητα των ουσιών που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες θανάτου του.  

Στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει εντοπιστεί προποφόλη, που πρόκειται για ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, αλλά και μιδαζολάμη. Στο κινητό της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατό του εντοπίστηκαν αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τον συνδυασμό προποφόλης και μιδαζολάμης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την ταυτόχρονη χορήγησή τους. 

Κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφίες αρχείου Intime (Iσμήνη Βλασσοπούλου)

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο κατηγορούμενος γιατρός

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων και στους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η χορήγησή τους χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Όπως δήλωσε, «η μιδαζολάμη, όπως και η προποφόλη, είναι φάρμακα τα οποία κατ’ αρχάς τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι αναισθησιολόγοι και με συγκεκριμένες διαδικασίες». 

Ο ίδιος εξήγησε ότι ακόμη και όταν πρόκειται για πιο ήπια μορφή αναισθησίας, απαιτείται προηγουμένως πλήρης έλεγχος του ασθενούς, ώστε να αξιολογηθεί εάν μπορεί με ασφάλεια να υποβληθεί στη διαδικασία: «Και οι δύο οι ουσίες δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα ιατρείο σε οποιοδήποτε άλλο χώρο παρά μόνο στα χέρια ειδικών», δήλωσε χαρακτηριστικά.  

Όπως εξήγησε, πρόκειται για φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ ο συνδυασμός τους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, η χρήση τους από μη ειδικούς μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. 

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