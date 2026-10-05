Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του

Κρίσιμα τα ιστολογικά ευρήματα στην καρδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 11:00 Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure
05.10.26 , 10:59 Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
05.10.26 , 10:52 DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές
05.10.26 , 10:51 Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
05.10.26 , 10:50 Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»
05.10.26 , 10:24 4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
05.10.26 , 10:16 Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
05.10.26 , 10:12 Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της
05.10.26 , 10:05 Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους
05.10.26 , 10:00 «Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
05.10.26 , 10:00 «Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον
05.10.26 , 09:54 Υπόθεση Κορνέλ: «Η Τζέιν Ντο δέχεται απειλές για τη ζωή της»
05.10.26 , 09:49 Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
05.10.26 , 09:47 Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα
05.10.26 , 09:13 Η νέα KTM 690 Rally ήρθε στην Ελλάδα
Έλληνας μπακ «έσπασε» το συμβόλαιό του κι υπέγραψε στον Ολυμπιακό!
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Stars System: Υποσχέσεις αλλά και παγίδες για 4 ζώδια φέρνει η Νέα Σελήνη!
Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
Αλλάζει ο καιρός: Eπιστρέφουν τα 30άρια – Πότε έρχονται ξανά βροχές
Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντουγουελ: Full ερωτευμένοι σε βραδινή έξοδο!
Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
«Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα τοξικολογικά αποτελέσματα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε προποφόλη, αναισθητικό που προκαλεί μέθη.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, ενώ εξετάζονται καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου.
  • Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η γιατρός ζήτησε πληροφορίες για αντίδοτο της προποφόλης, το οποίο δεν υπάρχει.
  • Εξετάζονται ιστολογικές εξετάσεις της καρδιάς του Μαζωνάκη και ψηφιακό υλικό από έξι συσκευές.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων και τηλεφωνικές επικοινωνίες σχετικές με την κατάσταση του τραγουδιστή.

Νέα δεδομένα έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται ως αναισθητικό για την πρόκληση μέθης. Εφόσον το εύρημα επιβεβαιωθεί και από την ποσοτική ανάλυση, δημιουργούνται νέα δεδομένα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Καρέ - καρέ το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου εξετάζονται σε συνδυασμό με το εύρημα της προποφόλης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση για την προποφόλη και το «αντίδοτο»

Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ρίχνει όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, αναφέροντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την ουσία.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία για την προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σημαίνει πως η γιατρός είχε κάνει μέθη στον τραγουδιστή

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία για την προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σημαίνει πως η γιατρός είχε κάνει μέθη στον τραγουδιστή

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου εξετάζεται διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

«Ο Μαζωνάκης είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση»: Η κατάθεση Κομιανού

Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Η εξέταση αυτή αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ποσότητα της ουσίας στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο και η καρδιά του τραγουδιστή

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του τραγουδιστή.

Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη

Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που είχαν προηγηθεί του θανάτου του, μεταξύ άλλων και τις υδροθεραπείες, κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη αρνείται ότι του είχε κάνει μέθη

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη αρνείται ότι του είχε κάνει μέθη

Θάνατος Μαζωνάκη: Έξι συσκευές στο μικροσκόπιο

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι εμπλεκόμενες συσκευές.

Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού και των διαδικτυακών συνομιλιών αναμένεται να εξεταστεί παράλληλα με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ιατρείο την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής βρίσκονταν περισσότερα από εννέα άτομα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα μάρτυρες, ενώ εκκρεμεί το αίτημα του γιατρού να καταθέσει η κόρη του, η οποία φέρεται να βρισκόταν στον χώρο λίγο πριν από την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για τις τελευταίες στιγμές

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και η κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε 13 χρόνια συνεργασίας με την 56χρονη γιατρό.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έσπασε η φλέβα του - Γιατί δε χρησιμοποιήσαμε απινιδωτή»

Ο ίδιος περιέγραψε στον ανακριτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί εύρημα και στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί εύρημα και στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη

«Στις 16:50 έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουνε» ανέφερε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι η γιατρός δεν του έδωσε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μαζωνάκης: «Όταν φτάσαμε ήταν σε μυδρίαση» - Τι κατέθεσε η διασώστρια

«Η γιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το χώρο τα μηχανήματα τον είχα δει στο ιατρείο. Δε μου είχε πει ποτέ όμως λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Μόνο ότι πρόκειται για μία θεραπεία που καθαρίζει το αίμα. Δεν έχω ξανά προτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο» ανέφερε.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ακόμη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον είχε αντιληφθεί ως σωματικά υγιή.

«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών

«Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει την Τρίτη στη γιατρό για να δούνε πως θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά», φέρεται να κατέθεσε.

Κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα εξαχθούν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα εξαχθούν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του»

«Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια του κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να είπε.

Ο 62χρονος αναφέρθηκε και στη μακρά συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, καθώς, όπως κατέθεσε, εκείνη είχε κάνει μαζί του συνεδρία υπνοθεραπείας και στη συνέχεια του πρότεινε συνεργασία στο ιατρείο της.

«H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
 |
ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Μίξη δύο ουσιών δείχνει η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Νέα Ιωνία: Με Έβγαλε Εκτός Εαυτού - Τι Λέει ο 34χρονος
Ελλαδα
Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
Πέντε Ορεινά Χωριά Για Αξέχαστες Αποδράσεις Το Φθινόπωρο
Ελλαδα
4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
Χειροβομβίδα Σε Καφετέρια Στην Αχαρνών
Ελλαδα
Αχαρνών: Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια
Τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος
Ελλαδα
Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο
Αποκάλυψη Star για το έγγραφο με το τιμολόγιο μηχανήματος πλασμαφαίρεσης
Ελλαδα
Aποκάλυψη Star: O ΙΣΑ ηξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από το 2025
οδηγός ταξί επίθεση Νέα Ιωνία
Ελλαδα
Νέα Ιωνία: Τι δήλωσε στο Star η οδηγός ταξί που της έκοψε το αυτί πελάτης
Το χρονικό της μοιραίας πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη
Ελλαδα
Καρέ - καρέ το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ισχυρισμοί του γιατρού για τη σύζυγό του
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ρίχνει όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top