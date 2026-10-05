Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του

Νέα δεδομένα έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται ως αναισθητικό για την πρόκληση μέθης. Εφόσον το εύρημα επιβεβαιωθεί και από την ποσοτική ανάλυση, δημιουργούνται νέα δεδομένα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου εξετάζονται σε συνδυασμό με το εύρημα της προποφόλης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση για την προποφόλη και το «αντίδοτο»

Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, αναφέροντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την ουσία.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία για την προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σημαίνει πως η γιατρός είχε κάνει μέθη στον τραγουδιστή

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου εξετάζεται διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Η εξέταση αυτή αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ποσότητα της ουσίας στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο και η καρδιά του τραγουδιστή

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του τραγουδιστή.

Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που είχαν προηγηθεί του θανάτου του, μεταξύ άλλων και τις υδροθεραπείες, κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη αρνείται ότι του είχε κάνει μέθη

Θάνατος Μαζωνάκη: Έξι συσκευές στο μικροσκόπιο

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι εμπλεκόμενες συσκευές.

Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού και των διαδικτυακών συνομιλιών αναμένεται να εξεταστεί παράλληλα με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ιατρείο την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής βρίσκονταν περισσότερα από εννέα άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα μάρτυρες, ενώ εκκρεμεί το αίτημα του γιατρού να καταθέσει η κόρη του, η οποία φέρεται να βρισκόταν στον χώρο λίγο πριν από την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για τις τελευταίες στιγμές

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και η κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε 13 χρόνια συνεργασίας με την 56χρονη γιατρό.

Ο ίδιος περιέγραψε στον ανακριτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί εύρημα και στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη

«Στις 16:50 έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουνε» ανέφερε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι η γιατρός δεν του έδωσε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Η γιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το χώρο τα μηχανήματα τον είχα δει στο ιατρείο. Δε μου είχε πει ποτέ όμως λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Μόνο ότι πρόκειται για μία θεραπεία που καθαρίζει το αίμα. Δεν έχω ξανά προτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο» ανέφερε.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ακόμη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον είχε αντιληφθεί ως σωματικά υγιή.

«Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει την Τρίτη στη γιατρό για να δούνε πως θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά», φέρεται να κατέθεσε.

Κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα εξαχθούν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια του κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να είπε.

Ο 62χρονος αναφέρθηκε και στη μακρά συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, καθώς, όπως κατέθεσε, εκείνη είχε κάνει μαζί του συνεδρία υπνοθεραπείας και στη συνέχεια του πρότεινε συνεργασία στο ιατρείο της.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή.