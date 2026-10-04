Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ρίχνει όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του

«Δεν ήμουν εγώ ο θεράπων ιατρός» - Τι είπε για τις κρίσιμες ώρες

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Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, δελτίο ειδήσεων Star
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ισχυρισμοί του γιατρού για τη σύζυγό του
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Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου γιατρού για τη σύζυγό του (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ρίχνει τις ευθύνες στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιατρική ευθύνη.
  • Δηλώνει ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Μαζωνάκη και ότι η σχέση τους ήταν περιορισμένη.
  • Αναφέρει ότι δεν γνώριζε τον λόγο παρουσίας του καλλιτέχνη στο ιατρείο και ότι έφυγε για γεύμα πριν το περιστατικό.
  • Επισημαίνει ότι τα μηχανήματα του ιατρείου ανήκουν στη σύζυγό του και όχι σε αυτόν.
  • Περιγράφει τις ενέργειές του κατά την κρίσιμη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΡΠΑ και της χορήγησης αδρεναλίνης.

Νέα στοιχεία από τα όσα υποστήριξε στην  απολογία του ο κατηγορούμενος γιατρός για τον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο προσκήνιο το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο δελτίο ειδήσεων του Star, σχετικά με τον ρόλο του την ημέρα του περιστατικού και τη λειτουργία του ιατρείου όπου βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν από τον θάνατό του. 

Ο 58χρονος, που είναι σύζυγος της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου, φέρεται να απορρίπτει ότι είχε ιατρική ευθύνη για τον ασθενή και επιρρίπτει  με «χειρουργικό τρόπο» την ευθύνη της διαχείρισης  της υπόθεσης στην πλευρά της συζύγου του.

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Τι είπε ο κατηγορούμενος για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην κατάθεσή του, ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι η σχέση τους ήταν περιορισμένη. Όπως ανέφερε αυτολεξεί: «Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Ενημερώθηκα τη Δευτέρα ότι ο θανών θα επισκεφθεί το ιατρείο της συζύγου μου μετά από σύσταση του κ. Κομιανού». 

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Στη συνέχεια περιέγραψε σύντομες επαφές που, όπως είπε, είχε με τον καλλιτέχνη στο ιατρείο. «Την Τρίτη τον είδα όταν ήρθε στο γραφείο της κας Γ. και απλά χαιρετηθήκαμε.Την Τετάρτη διασταυρώθηκα με τον Μαζωνάκη όταν μπήκε στον προθάλαμο του ιατρείου του είπα "καλησπέρα"». 

Η δική του εκδοχή για τις ώρες πριν από το περιστατικό

Ο 58χρονος περιέγραψε και τις κινήσεις του μέσα στην ημέρα, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον λόγο της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο εκείνη την ώρα. Στην απολογία του ανέφερε: «Εγώ έφυγα από το ιατρείο και πήγα στο εστιατόριο για το γεύμα μου». 

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός 

Στο ίδιο κείμενο της απολογίας, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο κατονομάζει τη σύζυγό του. Αρχικά, ο 58χρονος αναφέρεται στην κατηγορούμενη γιατρό ως «σύζυγο του». Στη συνέχεια όμως η 56χρονη γίνεται «κυρία κατηγορούμενη».

Τι κατέθεσε για τα μηχανήματα του ιατρείου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μηχανήματα που βρίσκονταν στον χώρο. Ο κατηγορούμενος γιατρός υποστήριξε ότι δεν του ανήκαν, αποδίδοντας την ιδιοκτησία τους στην κατηγορούμενη γιατρό.

Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τα δύο μηχανήματα αγοράστηκαν από την ιατρό κα Γ., αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της, το πρώτο το 2022 και το δεύτερο το 2026, με επιφύλαξη για τους χρόνους». 

Για το μηχάνημα έδωσε και δεύτερη εξήγηση, λέγοντας: «Το μηχάνημα της κας Γ. ανήκει σε μια οριακή κατηγορία, η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό πλασμαφαίρεσης , γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ». 

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός για το μηχάνημα

Οι κρίσιμες ώρες στο ιατρείο και όσα είπε για την ΚΑΡΠΑ

Ο γιατρός τοποθέτησε χρονικά την επιστροφή του στο ιατρείο μετά τις 15:00 και ανέφερε πότε ενημερώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Όπως κατέθεσε: «Επέστρεψα στο ιατρείο μου μετά τις 15:00.Στις 16:15 που μπήκε στο γραφείο μου η κυρία Α. Λ, μια από τις βοηθούς της κας Γ. και μου ανέφερε ότι έχουμε πρόβλημα στο inus». 

Οι ισχυρισμοί του γιατρού

Ακολούθως περιέγραψε τι έκανε όταν πήγε στον χώρο όπου βρισκόταν ο ασθενής. «Έλεγξα το σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις, και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κα Γ., παρουσία μου». 

Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο

Η αναφορά στον απινιδωτή και η εικόνα μετά το περιστατικό

Στο υλικό της υπόθεσης αναφέρεται επίσης ότι το ιατρείο της κας Γ. διέθετε απινιδωτή. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος γιατρός ρωτήθηκε και για όσα έγιναν στον χώρο μετά το περιστατικό.

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Πριν φύγω αντιλήφθηκα ότι συμμάζευαν το δωμάτιο. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι κάτι τέτοιο ήταν επιλήψιμο». 

Τα όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο 58χρονος γιατρός φωτίζουν  τη δική του υπερασπιστική γραμμή για το ποιος είχε την ευθύνη για τον ασθενή, ποιος χειριζόταν τον εξοπλισμό στο ιατρείο και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.
 

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