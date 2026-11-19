Για την επιρροή του Πλούτωνα στον Υδροχόο έως το 2044 μίλησε στο σημερινό Stars System η Άση Μπήλιου και αποκάλυψε ποια ζώδια θα βιώσουν περισσότερο τις ριζικές αλλαγές που θα φέρει.
Μπήλιου: O Πλούτωνας στον Υδροχόο έως το 2044 - Οι αλλαγές που θα φέρει
Όπως είπε η αστρολόγος, «οι ζωές των Σταθερών ζωδίων ή όσων έχουν πλανήτες σε αυτά τα ζώδια, είναι οι ζωές που θα αλλάξουν ριζικά μέσα στα επόμενα χρόνια».
Πλούτωνας στον Υδροχόο - Ριζικές αλλαγές για:
- Tαύρους
- Λεόντες
- Σκορπιούς
- Υδροχόους
Πλούτωνας στον Υδροχόο - Αποκτούν περισσότεροι δύναμη οι:
- Δίδυμοι
- Ζυγοί
- Κριοί
- Τοξότες
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars SystemΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.