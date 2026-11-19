Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, καθώς είδε ένα αγαπημένο της τραγούδι να περνά στον κόσμο του gaming και συγκεκριμένα στο πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, που κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, φαίνεται πως έχει μια ξεχωριστή ελληνική νότα στο soundtrack του.

Πρόκειται για το κομμάτι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, το οποίο ακούγεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από παίκτες που είχαν πρόσβαση στο παιχνίδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Στα σχετικά πλάνα, το τραγούδι εμφανίζεται στον ραδιοφωνικό σταθμό «Kaleidoscope FM», με την ένδειξη «OLA AFTA POU FOVAMAI» και «ALKISTIS PROTOPSALTI». Μάλιστα, το συγκεκριμένο κομμάτι ακούγεται και σε απόσπασμα από livestream του δημοφιλούς Αμερικανού YouTuber IShowSpeed, το οποίο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η ίδια η ερμηνεύτρια δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτή την εξέλιξη. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία της με αισθητική που παραπέμπει στο GTA και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν σε αυτό:

«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη. Ευχαριστώ τον Θοδωρή Κυριακού, τον Σπύρο Σταμούλη και τη δισκογραφική εταιρεία HEAVEN!!!»

Η ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Να σε βλέπω να γελάς» και αποτελεί την ελληνική διασκευή του παγκόσμιου hit «How You Remind Me» των Nickelback, σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και πλέον αποκτά μια εντελώς νέα διαδρομή, φέρνοντας τη φωνή της ερμηνεύτριας σε ένα τεράστιο, διεθνές κοινό.

Άλλωστε, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελούν διαχρονικά σήμα κατατεθέν του Grand Theft Auto, παντρεύοντας κομμάτια από διαφορετικές εποχές και μουσικά είδη σε κάθε κυκλοφορία της σειράς.