Ποιοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί ταιριάζουν σε κάθε ζώδιο;

Κάθε ζώδιο έχει διαφορετικό ταξιδιωτικό στιλ, από κοσμοπολίτικες ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι χιονισμένα χωριά και ήρεμες αποδράσεις. Ας δούμε ποια ταξίδια είναι ιδανικά για τις γιορτές για κάθε μέλος του ζωδιακού κύκλου και καλές διακοπές!

Κάθε ζώδιο έχει διαφορετικό ταξιδιωτικό στιλ, από κοσμοπολίτικες ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι χιονισμένα χωριά και ήρεμες αποδράσεις. Ας δούμε ποια ταξίδια είναι ιδανικά για τις γιορτές για κάθε μέλος του ζωδιακού κύκλου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όπως αναφέρει η Άση Μπήλιου, ο Κριός χαρακτηρίζεται από την ενεργητική και φλογερή φύση του ζωδίου, οπότε και χρειάζεται ένα περιβάλλον το οποίο θα παρέχει πολλές δραστηριότητες, πολλά μέρη να ανακαλύψει και να υπόσχεται πολλή περιπέτεια. Ιδανικοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα για το ζώδιο του Κριού είναι η Βιέννη ή η Αράχωβα, για έντονους ρυθμούς, χριστουγεννιάτικες αγορές, σκι στον Παρνασσό και έντονη νυχτερινή ζωή.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Άση Μπήλιου, οι Ταύροι αναζητούν στις διακοπές τους την απόλυτη χαλάρωση και όλη την απόλαυση που μπορούν να αισθανθούν. Έτσι, στο ζώδιο αυτό οι τέλειες προτάσεις για χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι ένα ταξίδι στην Αλσατία (Κολμάρ ή Στρασβούργο) ή στα Ζαγοροχώρια, για παραδοσιακό φαγητό, κρασί και ζεστή θαλπωρή.

Ένας Δίδυμος σίγουρα απολαμβάνει τις διακοπές του με την κατάλληλη παρέα, ενώ προτιμά προορισμούς που προσφέρουν έντονη διασκέδαση και πόλεις που σφύζουν από ζωή. Του αρέσει να διασκεδάζει, ενώ επιλέγει μέρη με δελεαστικά τοπία που να τον προκαλούν να τα εξερευνήσει και φυσικά να τα μοιραστεί με φωτογραφίες στα social media. Για τους Διδύμους, η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, είναι οι κορυφαίες επιλογές για τα Χριστούγεννα, λόγω των εναλλαγών εικόνων, τη ζωντάνια σε αυτές τις πόλεις, την ψυχαγωγία και τα ψώνια.

Οι ρομαντικοί Καρκίνοι για τις διακοπές τους επιλέγουν ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να νιώσουν άνετα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ρομαντικοί Καρκίνοι για τις διακοπές τους επιλέγουν ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να νιώσουν άνετα. Πρώτοι στη λίστα τους είναι οι οικογενειακοί προορισμοί, δηλαδή, τα μέρη που μπορούν να περάσουν καλά όλα τα μέλη της οικογένειας. Για τα Χριστούγεννα, οι Ελβετικές Άλπεις ή το Καρπενήσι, είναι οι ιδανικοί προορισμοί για το ζώδιο του Καρκίνου, μέρη όπου θα βιώσουν την απόλυτη οικογενειακή ατμόσφαιρα, θα απολαύσουν στιγμές μπροστά στο τζάκι, καθώς και τα χιονισμένα τοπία.

Όσον αφορά στους Λέοντες, οι οποίοι είναι αρκετά δημιουργικοί και αγαπούν τις ανέσεις και την πολυτέλεια, τους εμπνέουν τα μέρη, τα οποία διαθέτουν ιστορία, κουλτούρα, τέχνη και είναι κοσμοπολίτικα. Όπως αναφέρει η Άση Μπήλιου, οι Λέοντες προτιμούν πόλεις με εξαιρετική αρχιτεκτονική και φωτογενείς περιοχές που θα τους κάνουν να νιώσουν ότι περνούν βασιλικά. Έτσι, το Παρίσι ή το Μιλάνο είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για εκείνους, για λαμπερά στολίδια, κομψότητα και εντυπωσιακές βόλτες.

Οι μεθοδικοί και οργανωμένοι Παρθένοι αγαπούν την ηρεμία, το εκλεκτό φαγητό και ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Προτιμούν μικρά γραφικά χωριουδάκια, τις επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία και μουσεία, ενώ τους αρέσει να περνούν αρκετές ώρες εξερευνώντας τις αγορές για ντόπια προϊόντα και δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι ιδανικοί προορισμοί για τους Παρθένους τώρα τα Χριστούγεννα είναι το Εδιμβούργο ή το Πήλιο, για οργανωμένες διαδρομές, ιστορία και ήρεμους ρυθμούς.

Οι Ζυγοί θέλουν για τις διακοπές τους το πιο όμορφο σκηνικό, το πιο άνετο δωμάτιο, την αρμονία και τη χαλάρωση. Επιλέγει προορισμούς όπου μπορεί να θαυμάσει τη φύση και τα εντυπωσιακά αξιοθέατα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία. Οι πιο τέλειοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί για τους Ζυγούς αυτά τα Χριστούγεννα είναι το Ναύπλιο ή η Πράγα, για ρομαντικές βόλτες στα γραφικά σοκάκια και αριστοκρατική αισθητική ρομαντική αρχιτεκτονική και κλασική μουσική.

Οι μυστηριώδεις Σκορπιοί στις διακοπές τους μπορούν να περάσουν το ίδιο καλά τόσο σε κοσμικούς προορισμούς όσο και στο πιο απομακρυσμένο και απόμερο χωριουδάκι / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι μυστηριώδεις Σκορπιοί στις διακοπές τους μπορούν να περάσουν το ίδιο καλά τόσο σε κοσμικούς προορισμούς όσο και στο πιο απομακρυσμένο και απόμερο χωριουδάκι. Τους αρέσει να εξερευνούν, τους αρέσει και η ηρεμία, αλλά παράλληλα μπορούν να μεταμορφωθούν και σε party animals με την ίδια ευχέρεια. Ιδανικοί προορισμοί για το χριστουγεννιάτικο ταξίδι τους μπορούν να είναι η Βουδαπέστη ή η Ρώμη, για μυστηριακή ατμόσφαιρα, συναρπαστική εξερεύνηση, επίσκεψη σε ιαματικά λουτρά και επαφή με τη βαθιά ιστορία τους.

Οι Τοξότες λατρεύουν τα ταξίδια και θα ήθελαν να μπορούσαν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξερευνήσουν όλο τον κόσμο! Είναι κοινωνικοί, θέλουν να κρατούν ανοιχτούς τους ορίζοντές τους, προσαρμόζονται εύκολα όπου και εάν βρεθούν, ενώ μόνο και μόνο η προοπτική ενός ταξιδιού φτάνει για να τους ανεβάσει τη διάθεση. Για φέτος τα Χριστούγεννα ιδανικοά μέρη για τους Τοξότες είναι η Λαπωνία ή τα Καλάβρυτα, για περιπέτεια, εξερεύνηση στη φύση, παιχνίδι με χιόνι και μοναδικές φωτογραφίες απολαμβάνοντας το βόρειο σέλας.

Αν και εργασιομανείς, οι Αιγόκεροι επιλέγουν για τις διακοπές τους τα παραδοσιακά κοσμοπολίτικα θέρετρα. Θέλουν να υπάρχει ζωή γύρω τους, δεν τους αρέσουν τα πολύ απομονωμένα μέρη. Θέλουν να επισκεφτούν μία γκαλερί, ένα μουσείο, να βγάλουν φωτογραφία σε σημαντικό μνημείο, να έχουν κάτι να θυμούνται. Η Ζυρίχη ή η Ελβετία, θα καλύψουν τις ανάγκες του Αιγόκερου, αφού θα του προσφέρουν οργάνωση, χειμερινά σπορ και κλασική χειμερινή πολυτέλεια.

Οι Υδροχόοι προτιμούν για τις διακοπές τους αυθεντικά μέρη, τα οποία μπορούν να εξερευνήσουν ακόμα και αν ταξιδεύουν μόνοι τους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι Υδροχόοι προτιμούν για τις διακοπές τους αυθεντικά μέρη, τα οποία μπορούν να εξερευνήσουν ακόμα και αν ταξιδεύουν μόνοι τους. Aγαπούν τη φύση και άλλοτε μπορεί να προτιμήσουν κάτι πιο κοσμικό. Ιδανικοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα είναι τα Τρίκαλα (Μύλος των Ξωτικών) ή το Βερολίνο, για χριστουγεννιάτικα πάρκα, πρωτότυπες εμπειρίες και σύγχρονη κουλτούρα.

Οι Ιχθύες, όπως αναφέρει η Άση Μπήλιου, είναι ένα από τα πιο πνευματικά ζώδια και αυτό αντικατοπτρίζεται ακόμα και στις διακοπές τους. Ιδανικός προορισμός για εκείνους είναι το μέρος, στο οποίο θα χαλαρώσουν θα βιώσουν την ομορφιά στο κύτταρο τους, θα αποτοξινωθούν και θα καθαρίσουν τις ενέργειές τους. Ιδανικοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί για τον Ιχθύ είναι το Νυμφαίο ή το Μέτσοβο, για παραμυθένιο σκηνικό, χαλάρωση και ονειρική ατμόσφαιρα.



