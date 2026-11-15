Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 16/11/2026 – 22/11/2026

Η εβδομάδα, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, ξεκινά με τη δυναμική σύνοδο Άρη-Δία στον Λέοντα στις 16/11/2026, μια όψη που εκτοξεύει την ερωτική διάθεση, ενισχύει το πάθος και μας κάνει πιο τολμηρούς στην έκφραση των συναισθημάτων μας.

Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε πρωτοβουλίες, να διεκδικήσουμε κάποιον που μας ενδιαφέρει ή να ανανεώσουμε μια σχέση. Υπάρχει, όμως, και η παγίδα της υπερβολής, καθώς μπορεί να παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό μας ή να δημιουργήσουμε προσδοκίες που δύσκολα θα εκπληρωθούν. Στις 18/11/2026 και 19/11/2026, ο Ήλιος από τον Σκορπιό σχηματίζει διαδοχικά τετράγωνα με τον Δία και τον Άρη, εντείνοντας το κλίμα.

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να μετατραπεί σε εγωισμό, ενώ ζητήματα ζήλιας, εμπιστοσύνης και ανάγκης για επιβεβαίωση μπορεί να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις. Χρειάζεται να προσέξουμε τις παρορμητικές αντιδράσεις και την τάση να μετατρέπουμε μια διαφωνία σε μια μάχη για το ποιος θα επικρατήσει.

Διάβασε αναλυτικά στο asibiliou.gr