Ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Ψαρράς μίλησε για τον ρόλο του ως μπαμπάς και τον αγώνα που δίνει για να έχει ο γιος του σωστή ανατροφή. Αποκάλυψε επίσης, πως ο 12χρονος γιος του είναι ενήμερος για τη δικαστική μάχη που είναι σε εξέλιξη και το μάθημα που θέλει να «δώσει» στο παιδί του μέσα από αυτήν την ιστορία.

«Είμαι αυστηρός όταν πρέπει, με όρια, με μεγάλο αγώνα το παιδί μου να μάθει μια σημαντική λέξη που λέγεται "σεβασμός" στους γονείς του καταρχάς, στους δασκάλους του και κατ' επέκταση στους φίλους του και σε όλη την κοινωνία και να είναι ένα χαρούμενο παιδί», είπε αρχικά καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Νίκος Ψαρράς- Πάνος Ψαρράς- Έλενα Καρακούλη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι πρωτίστως σέβεται ο ίδιος τον γιο του και πως «τον ακούω πολύ προσεκτικά πώς θέλει να κουρευτεί, πώς θέλει τα μαλλιά του, πώς θέλει να παίξει την μπάλα του, πώς όλα αυτά, αλλά τα καθήκοντα πρώτα, οι υποχρεώσεις του και όλα τα άλλα έρχονται».

Συμπλήρωσε επίσης ότι ο σεβασμός «διδάσκεται» με τη συμπεριφορά του ίδιου του γονέα. «Καταρχάς αλλάζεις εσύ ο ίδιος. Γιατί όταν ζητάς από το παιδί σου να έχεις σεβασμό, πρέπει να δείχνεις και εσύ στο παιδί με παραδείγματα ότι σέβεσαι. Σέβεσαι και την κυρία που θέλει να περάσει τον δρόμο και δεν μπορεί, δεν περνάς με βία να τη γεμίσεις με λάσπες. Σέβεσαι έναν άνθρωπο που σε πλησιάζει και σου λέει 'τι ωραίος που ήσασταν στην τάδε παράσταση" και του το ανταποδίδεις. Ο σεβασμός είναι μεγάλο σχολείο και τα παιδιά μας πολύ σύντομα φεύγουν από τη ζωή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ψαράς είναι παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα και θεατρολόγο Έλενα Καρακούλη από το 2013 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Πάνο, ο οποίος είναι σήμερα μαθητής της Στ' τάξης δημοτικού.

Ψαρράς: «Ο γιος μου γνωρίζει για τη δικαστική διαμάχη - Ξέρει τι κάνω & τι μάθημα θέλω να του δώσω»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει ενημερώσει τον γιο του για τη δικαστική μάχη ανάμεσα στη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη που είναι σε εξέλιξη, στην οποία ο ίδιος είναι μάρτυρας. «Ενημερωμένος είναι γιατί γίνονται κουβέντες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή εμείς πάντα μπροστά στον Πάνο, συζητάγαμε ανοικτά όχι για όλα, αλλά ξέρει τι συμβαίνει στο σπίτι μας. Ξέρει πολύ καλά από την πρώτη μέρα πώς είναι τα πράγματα, τι κάνω και τι μάθημα θέλω να δώσω και στον ίδιο. Ο σεβασμός στη γυναίκα και το πώς πρέπει να φερόμαστε στα κορίτσια που είναι στην ηλικία του και του λέω και κατ' επέκταση στη γυναίκα, είναι για μένα το Α και το Ω. Οι γυναίκες είστε φαινομενικά το αδύναμο φύλο, κατ' εμέ το πιο ισχυρό και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά μια γυναίκα δεν μπορείς ούτε να την κακοποιήσεις ούτε να την εκμεταλλεύεσαι. Κι αν δεις μια αδικία, πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να την υποστηρίξεις. Σωματικά εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί από εσάς. Αδιανόητο να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου. Γιατί την παντρεύτηκες; Γιατί πρέπει το παιδί σου μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώνει με αυτές τις εικόνες; Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί βλέποντας τη μάνα του να τρώει ξύλο; Και τι θα γίνει μετά αυτό το παιδί όταν ο ίδιος παντρευτεί;», εξήγησε.

«Ζούμε σε μια κοινωνία και μια εποχή που κανείς δεν πρέπει να σε κρατάει σε ένα σπίτι, όταν υπάρχει βία ή όταν υπάρχει ένας γάμος που δεν λειτουργεί. Δε λειτουργεί πολύ απλά, πολύ πολιτισμένα. Δεν πειράζει, συνεχίζω τη ζωή μου. Συνέχισε και εσύ, αλλά αν έχουμε ένα παιδί, ας το μεγαλώσουμε σωστά και ας το προστατεύσουμε», είπε κλείνοντας.