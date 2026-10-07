Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»

Όσα είπε για τον γιο του & τη σχέση με τη σύζυγό του μετά το παιδί

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Tι είπε ο Νίκος Ψαρράς στη συνέντευξή του στη Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ψαρράς μίλησε για την πατρότητα και τη σχέση του με τη σύζυγό του μετά τον ερχομό του 12χρονου γιου τους.
  • Η πατρότητα έχει περιορίσει την ελευθερία του, αλλά θεωρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μοναδικής αξίας.
  • Πιστεύει ότι η εμπειρία της πατρότητας τον έχει κάνει πιο ευσυγκίνητο, επηρεάζοντας την ερμηνεία του στο θέατρο.
  • Ο γιος του έχει παρακολουθήσει παραστάσεις του πατέρα του, συμπεριλαμβανομένων των 'Περσών' το 2018.
  • Ο Ψαρράς εξήγησε στον γιο του γιατί δεν έπρεπε να δει βίαιες σκηνές επί σκηνής.

Για τον 12χρονο γιο του, την πατρότητα και τη σχέση με τη σύζυγό του μετά τον ερχομό του γιου τους μίλησε ο Νίκος Ψαρράς. 

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«Όταν ήρθε το παιδί, άλλαξαν λίγο οι ισορροπίες και οι σχέσεις. Πιο πολύ δεθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στη Super Κατερίνα, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται όταν ένα παιδί μπαίνει στη ζωή ενός ζευγαριού.

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Ο Νίκος Ψαρράς δεν έκρυψε πως η πατρότητα έχει περιορίσει σε έναν βαθμό την ελευθερία και την ανεμελιά που είχε παλαιότερα, όμως, όπως εξήγησε, πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν μια μοναδική αξία. «Μπορεί να μην έχεις την άνεση και την ελευθερία να ταξιδέψεις, να είσαι ανέμελος, έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά είναι ωραίες οι υποχρεώσεις που έχεις. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί», είπε.

«Πιστεύω ότι γίνεσαι πιο ευσυγκίνητος. Εγώ το παρατήρησα σε μένα πολύ στο θέατρο, στο πώς παίζω τους ρόλους. Συγκινούμαι αλλιώτικα από ό,τι πριν. Σε αγγίζουν τα πράγματα αλλιώς», συμπλήρωσε. 

Ο γιος του Νίκου Ψαρρά έχει ήδη γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του θεάτρου και έχει παρακολουθήσει αρκετές παραστάσεις του πατέρα του. Η πρώτη φορά που τον είδε στη σκηνή ήταν στους «Πέρσες», το 2018, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Ο ηθοποιός θυμήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό από παράσταση στην οποία υπήρχε μια ιδιαίτερα βίαιη σκηνή.  Επειδή δεν ήθελε ο μικρός να δει τον πατέρα του να κακοποιείται επί σκηνής, αποφάσισε να τον κρατήσουν έξω από την αίθουσα μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη σκηνή.

Ωστόσο, το παιδί κατάλαβε τι είχε συμβεί από όσα άκουσε. «Δε χρειαζόταν να το δεις αυτό, γιατί ξέρεις πρώτον ότι είναι ψέματα, αλλά από την άλλη το να βλέπεις να κακοποιούν τον μπαμπά σου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Είναι μια σκληρή εικόνα που δεν χρειάζεται να την έχεις στην ηλικία που είσαι», εξήγησε ο ηθοποιός στον γιο του, όπως περιέγραψε ο ίδιος. 

 

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