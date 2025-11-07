Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Η σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού με τον 11χρονο γιο τους

Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας
Ο Νίκος Ψαρράς και η σύζυγός του Έλενα Καρακούλη πραγματοποίησαν μια όμορφη οικογενειακή έξοδο μαζί με τον γιο τους, Παναγιώτη.

Νίκος Ψαρράς: Βόλτα με τον 11χρονο γιο του στην Κηφισιά

Το ζευγάρι προτιμά να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και οι κοινές τους εμφανίσεις είναι σπάνιες.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δύο ηθοποιοί έκαναν μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συνδυάζοντας χαλάρωση με λίγα ψώνια.

Ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε την ώρα που περπατούσαν χαλαροί και χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας τη συντροφιά ο ένας του άλλου και του γιου τους.

Νίκος Ψαρράς -  Έλενα Καρακούλη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον 11χρονο γιο τους / NDP Photo Agency 

Νίκος Ψαρράς -  Έλενα Καρακούλη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον 11χρονο γιο τους / NDP Photo Agency 

Νίκος Ψαρράς -  Έλενα Καρακούλη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον 11χρονο γιο τους / NDP Photo Agency 

Νίκος Ψαρράς -  Έλενα Καρακούλη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον 11χρονο γιο τους / NDP Photo Agency 

Νίκος Ψαρράς -  Έλενα Καρακούλη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον 11χρονο γιο τους / NDP Photo Agency 

 «Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδί, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα παντρευτώ. Πέρναγα πάρα πολύ ωραία, γύριζα, δεν έδινα λογαριασμό σε κανέναν, κοιμόμουν ό,τι ώρα ήθελα. Με το παιδί ξαναγνωρίζεις τη ζωή μέσα από δύο αθώα μάτια· παύεις να είσαι εγωιστής. Ο κόσμος σταματάει να κινείται γύρω σου και αρχίζει να κινείται γύρω από ένα πλάσμα που σε έχει ανάγκη», είχε δηλώσει παλαιότερα ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Ο Δικαστής».

