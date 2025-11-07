Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του

Κώστα Νικούλι: «'Εχω έρωτα με το παιδί και την Κατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι νέος, ταλαντούχος, με ενεργή συμμετοχή στο θέατρο, την τηλεόραση και βραβευμένος ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός στον κινηματογράφο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ταινία «Ξενία» του Πάνου Κούτρα. Ο λόγος για τoν Κώστα Νικούλι, τον οποίο απολαμβάνουμε αυτή τη σεζόν στο Να μ΄αγαπάς.

Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική

 

 

Αν και μόλις 31 χρόνων πριν από κάποιους μήνες έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά, αποκτώντας με τη σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Κατερίνα Μαούτσου, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πριν από κάποιο διάστημα, για το πώς νιώθει ως πατέρας, ο ταλαντούχος ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι: «Είναι τέλειο... Είναι τριών μηνών. Εμείς έχουμε φτάσει τριάντα. Το ήθελα με την Κατερίνα. Άλλες συνθήκες ζωής πλέον. Αυτό που παίρνεις πίσω είναι ό,τι καλύτερο, η πιο θετική ζωτική ενέργεια που υπάρχει. Μεγάλη χαρά, έρωτας... Η Κατερίνα δεν κοιμάται. Έρωτας και με το παιδί και με την Κατερίνα. Ανοίγει ένας άλλος κύκλος…».  

Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του

Ο Κώστας Νικούλι με τη σύζυγό του, Κατερίνα Μαούτσου / Φωτογραφίες: NDP

Μετά την «Παραλία» και τη μικρή του συμμετοχή στον «Τιμωρό», ο Κώστας Νικούλι φέτος εμφανίζεται στη δραματική σειρά «Οι Αθώοι» του Mega, αλλά και στο «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά ηθοποιών ξέρει να δουλεύει σκληρά και σε πολλά ταμπλό. 

Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου

Γνωρίζοντας τον Κώστα Νικούλι - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1994 στην Αλβανία. Ο πατέρας του είναι καθηγητής Γαλλικών και η μητέρα του πολιτικός μηχανικός
  • Είναι Ζυγός και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @kostasnikouli
  • Από νεαρή ηλικία είχε σαφή όραμα για το μέλλον του, με την υποκριτική να είναι το όνειρό του

 

 

  • Σπούδασε στη δραματική σχολή «Δήλος» και το ταλέντο του δεν άργησε να αναγνωριστεί
  • Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο πρωταγωνιστικό cast της σειράς Σασμός το 2021
  • Έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός για την ταινία «Ξενία», στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο μοιράστηκε με τον συμπρωταγωνιστή του, Νίκο Γκέλια

 

 

  • Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, ο Κώστας διατηρεί ένα alternative Instagram account με 33.500 followers, το οποίο αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική του αισθητική, με φωτογραφίες που ακολουθούν μια ξεχωριστή ροή και συνδυάζουν στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική του ζωή

 

 

  • Ο Κώστας Νικούλι συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο Εθνικό Θέατρο και την τηλεόραση, ενώ φέτος εμφανίζεται στη δραματική σειρά «Οι Αθώοι» του Mega, αλλά και στο «Να Μ’ αγαπάς» του Alpha
  • Είναι παντρεμένος με την κατά 8 χρόνια μεγαλύτερή του ηθοποιό Κατερίνα Μαούτσου και έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι.

 

 

 

 

Δείτε φωτογραφίες του Κώστα Νικούλι στο Instagram

 

 

 

 

Back to Top