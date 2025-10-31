Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική

Οι πρωταγωνιστές της σειράς Να Μ'αγαπάς μιλούν για τη νέα σειρά του Alpha / Βίντεο: Alpha

Είναι όμορφη, νέα, ταλαντούχα και τη φετινή σεζόν την απολαμβάνουμε στη σειρά του Alpha «Να μ΄αγαπάς». Ο λόγος για την ηθοποιό Ειρήνη Αγγελοπούλου, η οποία υποδύθηκε και την εριστική «Μαρήλια» στους «Μαύρους Πίνακες».

Γνωρίζοντας την Ειρήνη Αγγελοπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @eirini_angelopoulou_

Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, καθώς και απόφοιτη Θεατρολογίας

Έχει μεγάλη αγάπη στη θάλασσα, μέσω της οποίας ξεπερνά όλες της τις φοβίες

Λάτρευε τα ταξίδια με τους γονείς της, οι οποίοι έπαιρναν και εκείνη και τον αδερφό της πάντα μαζί, ακόμη και στο εξωτερικό. Όπως έχει πει σε πρόσφατη συνέντευξή της: «Οι γονείς μου αγαπούν τα ταξίδια και από μικρά που ήμασταν με τον αδελφό μου, μας έπαιρναν μαζί τους παντού. Ακόμη και στο εξωτερικό: Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Πάντα συνδέω εκείνα τα χρόνια με τα ταξίδια. Όμορφη εμπειρία. Οι καλύτερες αναμνήσεις»

Θα ήθελε να έχει ένα κατοικίδιο, όμως οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις «της στερούν τη χαρά της συγκατοίκησης με ένα ζωάκι»

Σε ένα από αυτά τα ταξίδια είχε και την πρώτη της επαφή με το θέατρο, όταν παρακολούθησε «Το φάντασμα της Όπερας», μία μαγική εμπειρία για εκείνη, όπως παραδέχεται

Το θέατρο ήταν κάτι που το αναζητούσε από μικρή. Έτσι ξεκίνησε με τη θεατρική ομάδα ΣΥΝΑΝΤΩ, με την οποία έδινε παραστάσεις τα καλοκαίρια, στο «Θέατρο Ρεματιάς». Το θέατρο, όπως αποκάλυψε, ήταν το μέσο να συγκεντρώνει τις σκέψεις και «τα θέλω» της

Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, όμως τη συγκινούσαν το θέατρο, το τραγούδι κι ο χορός

Έπαιξε το 2022 στους «Παγιδευμένους», το 2024 στους «Μαύρους Πίνακες», ενώ φέτος την απολαμβάνουμε στην καθημερινή σύγχρονη σειρά του Alpha «Να Μ'αγαπάς»

Συμμετείχε για πρώτη φορά σε παιδική παράσταση το 2022 («Ρομπέν των Δασών»), κάτι που την είχε αγχώσει λίγο, καθώς είναι της άποψης ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι είναι δύσκολο κοινό»

Στους επαγγελματικούς της στόχους είναι να συμμετάσχει και σε μιούζικαλ

