Μετά την επιστροφή του Jean και του Χρύσανθου, έχουν απομείνει 9 μοντέλα να διεκδικούν τον τίτλο του επόμενου top model της Ελλάδας!

Στο αποψινό πλατό, η Άννα και η Σοφία βρέθηκαν στο bottom 2, με την πρώτη να αποχωρεί τελικά από τον διαγωνισμό μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

«Περίμενα να αποχωρήσει η Άννα. Είχε το ντισαβαντάζ, είχε μείον 1 λεπτό, δεν είχε καμία καθοδήγηση, δεν είχε δει και κανέναν, οπότε πιστεύω ότι τη χαντάκωσε πολύ», δήλωσε αρχικά η Σοφία, η οποία βγήκε αλώβητη από τη σημερινή δοκιμασία.

Η Άννα στάθηκε στη συνέχεια σε όσα κέρδισε από το GNTM: «Μέσα από το GNTM έμαθα ότι όλος αυτός ο αυθορμητισμός μου και η προσωπικότητά μου εκτιμάται. Ότι αυτός ο χώρος μου ταιριάζει αρκετά και ότι δεν πρέπει να τον αφήσω. Θεωρώ ότι με έχει βγάλει ένα δυνατό μοντέλο», τόνισε και συνέχισε:

«Μέσα από τις δοκιμασίες έχω πουσάρει πολύ τον εαυτό μου κι έχω έρθει αντιμέτωπη κιόλας με τον εαυτό μου και βλέπω ότι είμαι αρκετά δυνατή, όχι μόνο ως μοντέλο αλλά και ως άτομο. Θεωρώ ότι τώρα καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την αξία μου».

GNTM 2026: Η Καρολίνα ζήτησε συγγνώμη, αλλά η Άννα της γύρισε την πλάτη

Η 18χρονη αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, ενώ δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα από την Καρολίνα, η οποία έσπευσε να της ζητήσει συγγνώμη για το μειονέκτημα που έφερε την οριστική αποχώρησή της από το GNTM 7.

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