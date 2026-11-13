Απρόοπτο στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, όταν αεροπλάνο της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης.
Οι πιλότοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη διαδικασία προγείωσης και να απογειωθούν ξανά.
Το περιστατικό με το αεροπλάνο της British Airways σημειώθηκε χθες το πρωί Πέμπτης (12/11/2026) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος στον διάδρομο προσγείωσης. Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph.
Λίγα λεπτά αργότερα, οι πιλότοι έκαναν νέα προσπάθεια προσγείωσης και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.
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