Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον σε συνοικία που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Οίκο, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

#BREAKING: Five people have been shot in a shooting incident in Washington, D.C., near the White House. The gunfire reportedly erupted in the upscale Logan Circle neighbourhood, around a mile north of the White House. The suspect remains at large, and police are investigating multiple reported shooting locations. #WashingtonDC #USA — Indian Observer (@ag_Journalist) November 12, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα και γύρω από ένα γυμναστήριο στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια του Λευκού Οίκου. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών.

Η Αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Whole Foods. Μεγάλο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου αποκλείστηκε από τις Αρχές.

Παράλληλα, αποκλείστηκαν και οι γύρω δρόμοι, καθώς στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF ανακοίνωσε ότι έστειλε πράκτορές της στο σημείο για να συνδράμουν στις έρευνες.

Καθυστέρησε η αναχώρηση της Μελάνια Τραμπ

Λόγω του περιστατικού, καθυστέρησε η αναχώρηση της αυτοκινητοπομπής της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ πρόκειται να ταξιδέψει σήμερα μαζί με τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς, στη στρατιωτική βάση Φορτ Ράκερ στην Αλαμπάμα, προκειμένου να επισκεφθούν οικογένειες στρατιωτικών ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.