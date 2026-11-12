Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία AP (Tom Brenner)
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.26, 16:36
Πυροβολισμοί Σε Συνοικία Κοντά Στον Λευκό Οίκο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω από γυμναστήριο στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, 1,6 χιλιόμετρα βόρεια του Λευκού Οίκου.
  • Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και καλεί τους πολίτες να την αποφύγουν.
  • Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF έχει στείλει πράκτορες για να συνδράμουν στις έρευνες.
  • Καθυστέρησε η αναχώρηση της Μελάνια Τραμπ λόγω του περιστατικού.

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον σε συνοικία που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Οίκο, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα και γύρω από ένα γυμναστήριο στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια του Λευκού Οίκου. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών. 

Η Αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Whole Foods. Μεγάλο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου αποκλείστηκε από τις Αρχές. 

Παράλληλα, αποκλείστηκαν και οι γύρω δρόμοι, καθώς στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF ανακοίνωσε ότι έστειλε πράκτορές της στο σημείο για να συνδράμουν στις έρευνες. 

Καθυστέρησε η αναχώρηση της Μελάνια Τραμπ

Λόγω του περιστατικού, καθυστέρησε η αναχώρηση της αυτοκινητοπομπής της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ πρόκειται να ταξιδέψει σήμερα μαζί με τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς, στη στρατιωτική βάση Φορτ Ράκερ στην Αλαμπάμα, προκειμένου να επισκεφθούν οικογένειες στρατιωτικών ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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