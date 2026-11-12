Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»

Η ανακοίνωση του παρουσιαστή για την Πρωτοχρονιά και τον Δήμο Αθηναίων

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Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
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Η on air ανακοίνωση του Λάκη Λαζόπουλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την παρουσίαση της Πρωτοχρονιάτικης γιορτής του Δήμου Αθηναίων για το 2027.
  • Είχε σχεδιάσει την εκδήλωση σε συνεργασία με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, αλλά αποφάσισε να αποσυρθεί για να μην προκαλέσει δυσκολίες.
  • Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ με συμμετοχή καλλιτεχνών, ενώ υπήρξαν ζητήματα με την ΕΡΤ.
  • Ο Λαζόπουλος ήθελε να παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή της Αθήνας με χορευτικά και οπτικά εφέ.
  • Αποφάσισε να αποσυρθεί για να διευκολύνει τον δήμαρχο και να μην διαταράξει τον προγραμματισμό.

Μία ανακοίνωση που προκάλεσε έκπληξη έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», αποκαλύπτοντας πως τελικά δε θα συμμετάσχει στη μεγάλη πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για την υποδοχή του 2027.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε πως είχε έρθει σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση αλλά και τη διοργάνωση της βραδιάς που θα υποδεχόταν τη νέα χρονιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε ξεκινήσει από νωρίς να σχεδιάζει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και την ξεχωριστή σκηνοθετική προσέγγιση που ήθελε να δώσει στην εκδήλωση.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί, θέλοντας, όπως εξήγησε, να μην προκαλέσει δυσκολίες στον προγραμματισμό της εκδήλωσης και να μη φέρει τον δήμαρχο Αθηναίων σε δύσκολη θέση.

«Να μην ξεχάσω να σας πω ότι φέτος, επειδή πέρσι δεν πρόλαβα τέλος πάντων, συνεννοήθηκα πολύ νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Δούκα, να παρουσιάσω εγώ και να οργανώσω τη βραδιά Πρωτοχρονιάς και να περάσουμε μαζί το ’27», ανέφερε αρχικά, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Γιατί δεν θα παρουσιάσει την πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Αθήνας

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος διευκρίνισε πως η βραδιά θα μεταδοθεί τελικά από τον ΣΚΑΪ, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών, ενώ άφησε να εννοηθεί πως υπήρξαν ζητήματα σε σχέση με την τηλεοπτική κάλυψη και τη μετάδοση της εκδήλωσης από την ΕΡΤ.

Μάλιστα, αποκάλυψε και ένα μέρος από όσα είχε φανταστεί για τη διοργάνωση, καθώς ήθελε να παρουσιάσει την Αθήνα μέσα από την ιστορική της διαδρομή, με χορευτικά, γραφικά και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

«Εγώ θα φτιάξω την Αθήνα πώς ήταν, πώς έγινε με τα χρόνια, με χορό, με γραφικά, με τέτοια», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί, εξηγώντας πως δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στον Χάρη Δούκα, τον οποίο αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Επειδή νιώθω, επειδή προσπάθησε πραγματικά ο δήμαρχος και δεν μου έχει απαντήσει, αλλά το καταλαβαίνω τι περνάει και τον φέρνω σε δύσκολη θέση, προκειμένου να γίνει και να περάσει άνετα και να μην υπάρχει τίποτα, αποσύρω τον εαυτό μου από εκεί. Δεν θα διαταράξω τον προγραμματισμό και απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου», δήλωσε.

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