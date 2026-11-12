Σέρρες: Η γιορτή του Drifting έρχεται τον Νοέμβριο

Διεθνής αγώνας το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.11.26, 20:16
Σέρρες: Η γιορτή του Drifting έρχεται τον Νοέμβριο
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Το FIA Intercontinental Drifting Cup έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Η ΟΜΑΕ αναλαμβάνει τη διοργάνωση του κορυφαίου διεθνούς θεσμού Drifting, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της FIA και θα φιλοξενηθεί από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο θέαμα, αδρεναλίνη και κορυφαίες αγωνιστικές συγκινήσεις, σε μια πραγματική γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

 Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς 48 οδηγοί από 26 χώρες και τρεις ηπείρους θα βρεθούν στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, διεκδικώντας τον τίτλο του FIA Intercontinental Drifting Cup. Παράλληλα, 13 χώρες θα διεκδικήσουν τη διάκριση στο Nations Cup (Κύπελλο Εθνών), το οποίο διεξάγεται ταυτόχρονα με τον ατομικό αγώνα.

Ο Λιθουανός Benediktas Čirba πραγματοποιεί μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά και αποτελεί ένα από τα δυνατά ονόματα της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Yves Meyer, ο οποίος θα αγωνιστεί με το εντυπωσιακό Toyota GR Yaris, ένα από τα πλέον ξεχωριστά και ενδιαφέροντα αυτοκίνητα του φετινού grid.  Στους οδηγούς που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν συγκαταλέγεται και ο Mathias Locatelli, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Γαλλίας.

Σέρρες: Η γιορτή του Drifting έρχεται τον Νοέμβριο
Το επίπεδο του ανταγωνισμού αποτυπώνεται και σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο: περίπου το 33% των συμμετεχόντων έχει κατακτήσει τουλάχιστον έναν εθνικό τίτλο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας. Συγκεκριμένα, 12 οδηγοί έχουν αναδειχθεί Πρωταθλητές στις χώρες τους, ενώ δύο ακόμη έχουν κατακτήσει εθνικούς τίτλους ή διακρίσεις σε αντίστοιχες εθνικές σειρές αγώνων. Συνολικά, 14 από τους συμμετέχοντες διαθέτουν στο ενεργητικό τους εθνικούς τίτλους ή σημαντικές διακρίσεις, στοιχείο που επιβεβαιώνει το εξαιρετικά υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και προμηνύει δυνατές μονομαχίες στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των Ελλήνων οδηγών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά στο εγχώριο κοινό απέναντι σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής. Μεταξύ των συμμετεχόντων στον φετινό αγώνα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο IDC 2025 στη Ρίγα της Λετονίας και οκτώ φορές Πρωταθλητής Ελλάδος, Χρήστος Χατζαράς με BMW E36 M3 Turbo, ο Πρωταθλητής Ελλάδος του 2025, Σταύρος Γρύλλης ο οποίος εντυπωσίασε φέτος στο DMP Driftingowe Mistrzostwa Polski καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με την BMW M2, o δευτεραθλητής Ελλάδος του 2025, Αλέξανδρος Σπονδυλίδης με Nissan 350Z, ο δευτεραθλητής Ελλάδος του 2026, Ιωάννης Βερνίκος-Ευγενίδης με Nissan 350Z και ο πάντα εντυπωσιακός Μάριος Δακτυλίδης με BMW 330. Το παρών στη διοργάνωση θα δώσει και ο Κύπριος Χρήστος Κούτα, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας εντυπωσιακής Toyota Supra.

Σέρρες: Η γιορτή του Drifting έρχεται τον Νοέμβριο
Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει η γυναικεία συμμετοχή. Η Yeva Ivanov θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη γυναίκα οδηγός που θα λάβει μέρος στο FIA Intercontinental Drifting Cup. Μαζί της θα αγωνιστεί και η Alice Ene από τη Ρουμανία. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, η νεαρή οδηγός έχει ήδη καταγράψει μια σημαντική διάκριση, καθώς είναι η νεότερη οδηγός που έχει κατακτήσει νίκη σε αγώνα του Drift King International Series. Η παρουσία των δύο οδηγών αναδεικνύει την αυξανόμενη εκπροσώπηση των γυναικών σε ένα από τα πλέον θεαματικά αγωνίσματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Χορηγοί του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 είναι ο Όμιλος Myconian Collection, η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, Driving Academy και η Superfast Ferries.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
08:30 - 09:45     Διοικητικός και τεχνικός έλεγχος
09:45 - 11:00     Ενημέρωση
11:15         Ομαδική φωτογράφιση
11:45 - 13:15    Πρώτες δοκιμές - Group 1
13:15 - 14:45     Πρώτες δοκιμές - Group 2
14:45 - 15:00    Διάλειμμα-Προετοιμασία πίστας
15:00 - 16:00    Δεύτερες δοκιμές - Group 1
16:00 - 17:00    Δεύτερες δοκιμές - Group 2
17:30        Ενημέρωση κατατακτηρίων

Σάββατο 14 Νοεμβρίου
09:30 - 11:00    Τρίτες δοκιμές - Group 1
11:00 - 11:30    Διάλειμμα-Προετοιμασία πίστας
11:30 - 13:00    Τρίτες δοκιμές - Group 2
13:30 - 16:30    Κατατακτήριες
17:00        Ενημέρωση

Κυριακή 15 Νοεμβρίου
10:00 - 12:00    Δοκιμή Tandem «Top 32»
12:30 - 13:00    Τελετή Έναρξης
13:30 - 17:00    Αγώνας FIA IDC «Top 32»
17:15        Τελετή Απονομών


 

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