Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο

Pirelli και Formula 1

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Αυτοκινητο
Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο
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Έχοντας εξασφαλίσει την pole position το Σάββατο, ο Lando Norris ολοκλήρωσε με τη νίκη στο Grand Prix της Κυριακής. Ο Lando Norris κέρδισε το Grand Prix του Σάο Πάολο σε ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες, με τη βροχή να είναι παρούσα στην εκκίνηση και να επιστρέφει στα τελικά στάδια του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τόσο τα ενδιάμεσα ελαστικά όσο και τη μαλακή γόμα. Οι θερμοκρασίες παρέμειναν χαμηλές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την πίστα να φτάνει μόλις τους 16 °C στην εκκίνηση. Όλοι οι οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν τον αγώνα με τα ενδιάμεσα ελαστικά, καθώς η πίστα ήταν βρεγμένη και η ελαφριά βροχή συνέχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια των πρώτων γύρων.

Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο

Μετά από 14 γύρους, οι πρώτοι οδηγοί άρχισαν να μπαίνουν στα πιτ για να κάνουν αλλαγή σε μαλακή γόμα. Ο Lando Norris μπήκε στα πιτ στον 16ο γύρο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε 33 γύρους με τη μαλακή γόμα. Έκανε ένα επιπλέον pit stop για ένα νέο σετ ίδιας γόμας, το οποίο χρησιμοποίησε για μόλις 13 γύρους. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 αναγκάστηκε στη συνέχεια να επιστρέψει στο pit lane για ένα ακόμη σετ ενδιάμεσων ελαστικών, αφού η βροχή άρχισε να πέφτει ξανά στο Interlagos. Ο Max Verstappen, που τερμάτισε δεύτερος, και ο Isack Hadjar, που τερμάτισε τρίτος, ακολούθησαν μια παρόμοια στρατηγική, χρησιμοποιώντας ένα σετ ενδιάμεσων ελαστικών, δύο σετ με τη μαλακή γόμα και στη συ

νέχεια ένα ακόμη νέο σετ ενδιάμεσων ελαστικών. Αυτή η προσέγγιση τους επέτρεψε να πλαισιώσουν τον Lando Norris στο βάθρο.
Οι δύο οδηγοί της Mercedes, ο George Russell και ο Kimi Antonelli, τερμάτισαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά τους, εξασφάλισαν τους βαθμούς που χρειάζονταν για να κατακτήσει η Γερμανική ομάδα τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.

Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο

Ο George Russell και ο Charles Leclerc ολοκλήρωσαν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με ένα μόνο σετ από τη μαλακή γόμα, με τον Βρετανό και τον Μονεγάσκο να καταφέρνουν 45 γύρους στο ίδιο σετ. Το δίδυμο επέλεξε μια διαφορετική στρατηγική σε σύγκριση με τους τρεις πρώτους της κατάταξης, κάνοντας στοπ στον 16ο γύρο για να αλλάξουν από τα ενδιάμεσα ελαστικά στη μαλακή γόμα. Αφού ολοκλήρωσαν 45 γύρους με αυτό το σετ, τοποθέτησαν ένα δεύτερο σετ με τη μαλακή γόμα για τους τελευταίους δέκα γύρους του αγώνα.

Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο
Όλο το προσωπικό της Pirelli που ήταν στο Interlagos φόρεσε μια ειδική στολή για να γιορτάσει την ιστορία της εταιρείας στη Formula 1 και τη μακρά και σημαντική της σύνδεση με το πρωτάθλημα. Η Pirelli είναι ο προμηθευτής ελαστικών με τον μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων σε Grand Prix και, φέτος, έφτασε το ρεκόρ για τον υψηλότερο αριθμό pole positions που έχουν επιτευχθεί με τα ελαστικά της. Μετά το Grand Prix του περασμένου Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε επίσης ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία, καθώς έγινε ο προμηθευτής ελαστικών με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Formula 1. Η στολή ήταν εμπνευσμένη από το πρώτο πουκάμισο που φορούσε το προσωπικό της Pirelli όταν η εταιρεία επέστρεψε στο πρωτάθλημα το 2011.
 

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