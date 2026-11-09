VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027

Ηλεκτροκίνηση και σχεδίαση

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Αυτοκινητο
Το ID. Polo καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
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Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Budget των βραβείων German Car of the Year 2027 (GCOTY), επικρατώντας επτά ανταγωνιστικών μοντέλων. Με το ID. Polo, η Volkswagen φέρνει την ηλεκτροκίνηση στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων, προσφέροντας μια ελκυστική και προσιτή επιλογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Η διεθνής κριτική επιτροπή το ανέδειξε πρώτο σε τέσσερις από τις πέντε βασικές ενότητες αξιολόγησης. Στη συνολική κατάταξη της κατηγορίας, το ID. Polo βρέθηκε μπροστά από τα Renault Twingo και Renault Clio.

Ο Kai Grünitz, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα την Εξέλιξη στη Volkswagen Επιβατικά Αυτοκίνητα και στο Brand Group Core, δήλωσε: «Με το ID. Polo, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα μας περνά στην ηλεκτρική εποχή. Η διάκριση στα βραβεία German Car of the Year επιβεβαιώνει ότι ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών του κερδίζει τις εντυπώσεις: καθαρές σχεδιαστικές γραμμές, άνετοι χώροι, ευκολία στον χειρισμό, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογίες που συνήθως συναντά κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι μια σπουδαία αναγνώριση για ολόκληρη την ομάδα, που επιβεβαιώνει την κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει: να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσιτή και ελκυστική σε πολύ περισσότερους ανθρώπους».

VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027

Υψηλή βαθμολογία και διακρίσεις στη σχεδίαση

Στην ενότητα «Σχεδίαση και οδηγική απόλαυση», το ID. Polo συγκέντρωσε το 85,8% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Αντίστοιχα, απέσπασε 84,2% στην «Ασφάλεια και περιβάλλον», 83,8% στη «Σημασία του μοντέλου και καινοτομία» και 82,0% στην «Άνεση και πρακτικότητα». 
Ο Jens Meiners, συνιδρυτής του GCOTY σημείωσε πως «Το Volkswagen ID. Polo υπερείχε του δεύτερου μοντέλου της κατάταξης σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια, κερδίζοντας αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Η ξεκάθαρη επιλογή της κριτικής επιτροπής αποτυπώνει τη σημασία αυτού του αυτοκινήτου για τη Volkswagen».

Σημαντικές ήταν και οι διακρίσεις του στα ειδικά βραβεία σχεδίασης, όπου αξιολογούνται όλα τα συμμετέχοντα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τα 47 μέλη της κριτικής επιτροπής του GCOTY κατέταξαν το ID. Polo στη δεύτερη θέση για τη σχεδίαση του εσωτερικού («Special Award Best Interior Design») και στην τρίτη θέση για τη σχεδίαση του αμαξώματος («Best Exterior Design»).

VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027

Η κληρονομιά του Polo στην ηλεκτρική εποχή

Η βράβευση αναδεικνύει τη σημασία του νέου ID. Polo για τη Volkswagen. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα, το Polo συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Το ID. Polo συνεχίζει αυτή την πορεία, μεταφέροντας ένα γνώριμο όνομα στην εποχή της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το νέο μοντέλο εξελίχθηκε στο Βόλφσμπουργκ και συνδυάζει διαχρονική σχεδίαση με καθαρές γραμμές, αποδοτικό σύστημα εμπροσθοκίνησης, άνετους χώρους, υψηλή ποιότητα και πλήθος καινοτομιών. Με τεχνολογίες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Στη γερμανική αγορά, η τιμή του ID. Polo ξεκινά από 24.995 ευρώ1,2 , ενώ στην Ελλάδα ξεκινά από 24.990€
 

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