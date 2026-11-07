BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026

Τι πρόκειται να αλλάξει στην στρατηγική της

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Αυτοκινητο
BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της BMW AG αναθεώρησε τις προβλέψεις για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026. Οι ακόλουθοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (KPI) στις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026 αναθεωρήθηκαν ως εξής:

Περιθώριο EBIT του τομέα Αυτοκινήτου: διαμορφώνεται πλέον από -0,5% έως +0,5% (προηγουμένως: από 1% έως 3%). Το περιθώριο EBIT, χωρίς να συνυπολογίζονται τα διαρθρωτικά μέτρα και οι παρεμβάσεις στο χαρτοφυλάκιο, εξακολουθεί να εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 2,0%.

Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (RoCE) του τομέα Αυτοκινήτου: στο εύρος από -1% έως +1% (προηγουμένως: από 1% έως 5%).Η σταθερή λειτουργική εικόνα της εταιρείας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η εκτίμηση για τις ελεύθερες ταμειακές ροές του τομέα Αυτοκινήτου παραμένει αμετάβλητη. Συγκεκριμένα, το BMW Group εξακολουθεί να εκτιμά ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του συγκεκριμένου τομέα θα υπερβούν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2026.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της BMW AG αναθεώρησε τις προβλέψεις για τους ακόλουθους δείκτες για το σύνολο του οικονομικού έτους: Παραδόσεις στον τομέα Αυτοκινήτου: μέτρια μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (προηγουμένως: μικρή μείωση).

Μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο των παραδόσεων του τομέα Αυτοκινήτου: μικρή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (προηγουμένως: στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος).

Εκπομπές CO₂e (πεδίο εφαρμογής 3) από την αλυσίδα εφοδιασμού και τη φάση χρήσης στον τομέα Αυτοκινήτου: μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (προηγουμένως: στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος).

Παραδόσεις στον τομέα Μοτοσικλετών: μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (προηγουμένως: στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος).

Τα μέτρα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων προκύπτουν από τη σταθερά υψηλή ζήτηση για τα μοντέλα της Neue Klasse, στην οποία το BMW Group ανταποκρίθηκε εγκαίρως, προσθέτοντας επιπλέον βάρδιες στην παραγωγή. Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής χάρη σε αυτή την εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει νωρίτερα η σταδιακή απόσυρση προηγούμενων γενεών οχημάτων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων μοντέλων που βασίζονται στην τεχνολογία μπαταριών Gen5.Με τα τεχνολογικά της clusters, όπως η τεχνολογία Gen6, η Neue Klasse θα συμβάλει στη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, χάρη στο υψηλό επίπεδο καινοτομίας και τη βελτιωμένη αποδοτικότητα κόστους που προσφέρει.

Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μέσα από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του προσωπικού της, προκειμένου να επιταχύνει και να διευρύνει τις αλλαγές στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες της. Για παράδειγμα, η μείωση των διοικητικών θέσεων θα υλοποιηθεί ταχύτερα από ό,τι είχε ανακοινωθεί.

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