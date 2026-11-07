Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της

Δε θέλει να κάνει gender reveal party η ηθοποιός και παρουσιάστρια

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Δανάη Μπάρκα απάστραπτουσα στον όγδοο μήνας της εγκυμοσύνης της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της μέσω Q&A στο Instagram, εκφράζοντας γλυκιά αγωνία για τη γέννα.
  • Δηλώνει ότι προσέχει την εγκυμοσύνη της και ότι η χαρά της την βοηθά να μην σκέφτεται υπερβολικά.
  • Δεν σκοπεύει να διοργανώσει gender reveal party για το φύλο του μωρού, το οποίο γνωρίζουν μόνο λίγοι.
  • Θα αποκαλύψει το φύλο του μωρού σύντομα, χωρίς πάρτι ή υπερβολές.

Η Δανάη Μπάρκα διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για αυτή την περίοδο μέσα από Q&A που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

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Η ίδια περιέγραψε πώς βιώνει την αναμονή λίγο πριν από τη γέννα, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους ακολούθους της τα συναισθήματά της. Σε ένα από τα stories της έγραψε: «Εντάξει, υπάρχει μια γλυκιά αγωνία αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ… ακριβώς για να μην γιγαντωθεί. Υγεία υγεία υγεία να έχουμε όλοι κι όλα τ’ αλλά θα τα καταφέρουμε».

Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δέχτηκε και μια ερώτηση για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση και το κατά πόσο φοβήθηκε μήπως το πάρτι και η ένταση της ημέρας επηρεάσουν την εγκυμοσύνη της. 

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Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της

«Είχα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να προσέχω. Επίσης δεν το ήξερε σχεδόν κανείς οπότε λίγοι ήμασταν συνένοχοι αλλά γενικά ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν το σκεφτόμουν εμμονικά. Τα έκανα όλα απλώς χωρίς υπερβολές. Τα πράγματα όταν δεν τα σκεφτόμαστε πολύ γίνονται πιο εύκολα», τόνισε. 

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Τέλος, η παρουσιάστρια απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το αν σκοπεύει να διοργανώσει  gender reveal party για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού.  

Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της

«Με αυτά δεν πεθαίνω αντιθέτως με κάνουν να νιώθω λίγο αμηχανία. Είναι εντελώς υποκειμενικό και προσωπικό. Ξέρουμε τι περιμένουμε, ξέρουν και ελάχιστοι γύρω μας και θα σας πω κι εσάς σύντομα απλά χωρίς πάρτι, βεγγαλικά και τέτοια», ξεκαθάρισε η Δανάη Μπάρκα.

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