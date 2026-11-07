Η Δανάη Μπάρκα διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για αυτή την περίοδο μέσα από Q&A που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια περιέγραψε πώς βιώνει την αναμονή λίγο πριν από τη γέννα, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους ακολούθους της τα συναισθήματά της. Σε ένα από τα stories της έγραψε: «Εντάξει, υπάρχει μια γλυκιά αγωνία αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ… ακριβώς για να μην γιγαντωθεί. Υγεία υγεία υγεία να έχουμε όλοι κι όλα τ’ αλλά θα τα καταφέρουμε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δέχτηκε και μια ερώτηση για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση και το κατά πόσο φοβήθηκε μήπως το πάρτι και η ένταση της ημέρας επηρεάσουν την εγκυμοσύνη της.

«Είχα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να προσέχω. Επίσης δεν το ήξερε σχεδόν κανείς οπότε λίγοι ήμασταν συνένοχοι αλλά γενικά ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν το σκεφτόμουν εμμονικά. Τα έκανα όλα απλώς χωρίς υπερβολές. Τα πράγματα όταν δεν τα σκεφτόμαστε πολύ γίνονται πιο εύκολα», τόνισε.

Τέλος, η παρουσιάστρια απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το αν σκοπεύει να διοργανώσει gender reveal party για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού.

«Με αυτά δεν πεθαίνω αντιθέτως με κάνουν να νιώθω λίγο αμηχανία. Είναι εντελώς υποκειμενικό και προσωπικό. Ξέρουμε τι περιμένουμε, ξέρουν και ελάχιστοι γύρω μας και θα σας πω κι εσάς σύντομα απλά χωρίς πάρτι, βεγγαλικά και τέτοια», ξεκαθάρισε η Δανάη Μπάρκα.