Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

Όσα έγραψε η τραγουδίστρια μετά την ανακοίνωση του χωρισμού

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Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/TikTok
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ανδρομάχη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη ανακοίνωσε το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιβάνη μέσω κοινής δήλωσης στις 6 Νοεμβρίου.
  • Η απόφαση του χωρισμού ήταν κοινή και προτεραιότητα παραμένει η ανατροφή του παιδιού τους.
  • Η Ανδρομάχη ανήρτησε βίντεο στα social media, μιλώντας για δύσκολη περίοδο αλλά και για επαγγελματικά σχέδια.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023, παντρεύτηκαν το 2025 και απέκτησαν γιο τον Σεπτέμβριο του 2024.
  • Ζήτησαν διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη επανήλθε στα social media λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του διαζυγίου της από τον Γιώργο Λιβάνη, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok και στο Instagram. 

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Η τραγουδίστρια δεν αναφέρθηκε άμεσα στον χωρισμό, μίλησε όμως για μια περίοδο που, όπως είπε, δοκίμασε τις αντοχές και την υπομονή της, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και σήμα για επόμενες επαγγελματικές κινήσεις.

Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

Ο χωρισμός των δύο καλλιτεχνών έγινε γνωστό την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μέσω κοινής ανακοίνωσης που εκδόθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους τους. Στο κείμενο ξεκαθαρίζεται ότι η απόφαση ήταν κοινή και ότι βασική προτεραιότητα παραμένει το παιδί τους. 

Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό

Μετά την ανακοίνωση, η Ανδρομάχη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ενώ στη συνέχεια αναδημοσίευσε και ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο στο Instagram, όπου εμφανίζεται να χορεύει στους ρυθμούς του Lambada και να στέλνει φιλάκια στην κάμερα.

Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

Το μήνυμα της Ανδρομάχης για τον «τυφώνα»

Στο πρώτο της μήνυμα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, η τραγουδίστρια επέλεξε να περιγράψει τη φάση που προηγήθηκε ως μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο. Όπως είπε στο βίντεό της: «Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα… Μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ».

Στην ίδια ανάρτηση συνόδευσε το περιεχόμενο και με τη φράση: «Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε την ζωή γιατί…μια φορά ζούμε παιδιά❤️🫂».

@andromache_dim Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε την ζωή γιατί…μια φορά ζούμε παιδιά❤️🫂 #foryou #foryoupage #fyp #foryoupage❤️❤️ #for ♬ πρωτότυπος ήχος - Andromache_dim

Η τοποθέτησή της ήρθε το βράδυ της ίδιας ημέρας κατά την οποία έγινε γνωστή η απόφαση του ζευγαριού να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στην προσωπική του ζωή.

Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανέναν»

Τα επαγγελματικά σχέδια που προανήγγειλε στο TikTok

Μέσα από το ίδιο βίντεο, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε και σε όσα ετοιμάζει στη δουλειά της, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Άφησε, ωστόσο, να εννοηθεί ότι πρόκειται για κάτι που συνδέεται με την αρχή της πορείας της στο τραγούδι.

Η ίδια είπε: «Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω… Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα;». 

Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού

Η κοινή ανακοίνωση για το διαζύγιο Ανδρομάχης και Γιώργου Λιβάνη

Η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφερε:

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα». 

Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

Η σχέση και η οικογένειά τους

Οι δύο τραγουδιστές είχαν ξεκινήσει τη σχέση τους το 2023. Τον Σεπτέμβριο του 2024 απέκτησαν τον γιο τους, Γεράσιμο, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 παντρεύτηκαν και πραγματοποίησαν την ίδια ημέρα και τη βάφτιση του παιδιού τους. 

Ανδρομάχη: «Ο μπέμπης είναι τέλειος - Ο Γιώργος είναι υπέροχος μπαμπάς»

Η εξέλιξη που έγινε γνωστή στις 6 Νοεμβρίου αφορά, όπως αναφέρθηκε, την κίνηση διαδικασιών διαζυγίου, με τις δύο πλευρές να ζητούν διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης και να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν από κοινού να μεριμνούν για την ανατροφή και την προστασία του ανήλικου παιδιού τους.

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ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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