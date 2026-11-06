«Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά»

Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ξεκαθαρίζει

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 06.11.26, 13:54

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Ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα δεν αποτελούν βασικό κριτήριο για τις επαγγελματικές του επιλογές. Τόνισε μάλιστα, πως δεν έχει ζητήσει ποτέ υπέρογκες αμοιβές.

Όπως εξήγησε ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής, προτιμά να διατηρεί τις οικονομικές του απαιτήσεις σε συγκεκριμένα επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος και για τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται. Προτεραιότητά του, άλλωστε όπως εξήγησε, αποτελούν η διάρκεια και η σταθερότητα των συνεργασιών του.

τσαλικης

«Δε με ενδιαφέρουν ποτέ τα χρήματα, ποτέ. Δηλαδή δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τρελά λεφτά, ποτέ. Έχω ένα καμβά στον οποίο, όμως, είναι πάρα πολύ μικρό, πάνω κάτω, το άνοιγμα γιατί έχω πάντοτε στο μυαλό μου ότι θέλω ο επιχειρηματίας να κερδίζει προσβλέποντας στην επαναληψιμότητα και στη διάρκεια», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης στο Κοσμοράδιο 95,1, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Έλληνας καλλιτέχνης διευκρίνισε πως δεν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας πως έχει παρατηρήσει συγκεκριμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτίθενται συστηματικά σε διαφορετικά πρόσωπα. Παράλληλα, έδειξε ότι δεν τον απασχολεί η άποψη όσων θεωρούν πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του λειτουργούν εις βάρος του.

«Λένε ότι “ο Τσαλίκης όταν μιλάει, χάνει” αλλά τους έχω χεσμ…ους τους haters. Έχω παρακολουθήσει μερικά acounts που σήμερα βρίζουν τον έναν, αύριο τον άλλον και μεθαύριο άλλον. Είναι συγκεκριμένοι που μετακινούνται και κάνουν αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
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