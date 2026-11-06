Ηλιάνα Μαχρέμη: Όσα είπε για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα/ Το Πρωινό

Πριν λίγο καιρό, έγινε γνωστό πως μια νέα γυναίκα έχει μπει στη ζωή του Απόστολου Λύτρα, μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Δώρα Παπαδοπούλου.

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη μίλησε για πρώτη φορά για τη γνωριμία τους, τη σχέση τους και τι ήταν αυτό που τη γοήτευσε στον γνωστό ποινικολόγο. «Όχι, δε γνωριστήκαμε απο τα social. Ήμασταν σε κοινή παρέα», απάντησε η ίδια για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Το Πρωινό». Σε ερώτηση για το αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, είπε πως «θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι».

Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη/ NDP

«Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ ότι θα ήθελαν πολλές γυναίκες να είναι στη θέση μου», εξομολογήθηκε.

Όπως είπε η σχέση τους είναι πολύ φρέσκια αλλά κυλάει πολύ όμορφα. «Είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει και κυλάει πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, δε σου κρύβω», παραδέχτηκε.

Απόστολος Λύτρας στη 38η Athens Fashion Week/ NDP

Για τα σχόλια περί διαφοράς ηλικίας, η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη σημείωσε πως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ίσως επειδή είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας και δεν το βλέπω, οπότε δεν είναι κάτι που με επηρεάζει και έτσι ώστε να πρέπει να απαντήσω». Όσο για τις κοινές τους φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, παραδέχτηκε πως αρχικά φρίκαρε.

Η ίδια είναι μοντέλο και σπουδάζει δημοσιογραφία. «Πάντα μου άρεσε η δημοσιογραφία. Θα μου άρεσε να λέω και ειδήσεις, αλλά στη φάση αυτή τείνω προς το life style. Έχω συμμετάσχει όχι σε ριάλιτι, στο Deal. Κέρδισα 15.000 ευρώ», είπε στην ίδια συνέντευξη. Πρόσφατα συμμετείχε και στην πασαρέλα του Athens Fashion Week και ο σύντροφός της ήταν εκεί.

«Ένιωσα όμορφα, δεν το κρύβω. Είναι πολύ υποστηρικτικός και καμαρώνει για μένα. Του αρέσει γιατί έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και πόσο το θέλω (σ.σ το modelling). Έχω διακριθεί για Μiss Ευρώπη Greece για το έτος 2027 και είμαι σε μια φάση προετοιμασίας. Θέλω να γυρίσω σίγουρα με το στέμμα», συμπλήρωσε.

Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδια της καθώς προέχει για εκείνη ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Κλείνοντας τη συνέντευξή της, ανέφερε πως δεν την ενδιαφέρει το παρελθόν αλλά το σήμερα. «Δε με απασχολεί το πριν. Με απασχολεί από την ημέρα που γνωρίζω τον άνθρωπο και είναι μαζί μου πώς είναι με εμένα. Σίγουρα είμαστε οι πράξεις μας, παίζει ρόλο, αλλά κοιτάω πώς είναι μαζί μου», κατέληξε.