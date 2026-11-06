Ελλάδα: Προτελευταία στην ΕΕ σε μισθούς πλήρους απασχόλησης για το 2025

Ο μέσος ετήσιος μισθός αγγίζει τις 18.800 ευρώ, σύμφωνα με τη Eurostat

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία στην ΕΕ σε μισθούς πλήρους απασχόλησης για το 2025, με μέσο ετήσιο μισθό 18.800 ευρώ.
  • Μόνο η Βουλγαρία έχει χαμηλότερο μισθό (16.200 ευρώ), ενώ η Ουγγαρία ακολουθεί με 20.100 ευρώ.
  • Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μισθών για το 2025 είναι 41.500 ευρώ, με αύξηση 4,3% από το 2024.
  • Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 85.600 ευρώ, ακολουθούμενο από Δανία και Ιρλανδία.
  • Η Ελλάδα παραμένει μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τις χώρες με υψηλούς μισθούς.

Η Ελλάδα βρέθηκε για το 2025 στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους μισθούς πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πίσω από τη χώρα βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 18.800 ευρώ, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σύγκριση δείχνει το εύρος της απόστασης ανάμεσα στην ελληνική αγορά εργασίας και την υπόλοιπη ΕΕ. Ο μέσος ετήσιος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 2025 τις 41.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2024, όταν είχε ανέλθει στις 39.800 ευρώ.

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Αμέσως πάνω από την Ελλάδα στη σχετική κατάταξη βρίσκεται η Ουγγαρία με 20.100 ευρώ, ενώ η Βουλγαρία είναι τελευταία με 16.200 ευρώ. Η εικόνα αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στο χαμηλότερο τμήμα της ευρωπαϊκής λίστας σε ό,τι αφορά τις αποδοχές για θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Μεγάλες αποκλίσεις στους μισθούς πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ

Στην κορυφή της κατάταξης της Eurostat βρίσκεται το Λουξεμβούργο με μέσο ετήσιο μισθό 85.600 ευρώ. Ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ. Πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ κινούνται επίσης το Βέλγιο και η Αυστρία, γεγονός που αποτυπώνει τις έντονες μισθολογικές ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat δεν περιλαμβάνεται η Ολλανδία. Ο λόγος είναι ότι, όπως επισημαίνεται, εφαρμόζει διαφορετική μεθοδολογία μέτρησης, κάτι που δεν επιτρέπει την άμεση ένταξή της στην ίδια συγκριτική λίστα.

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Τα δεδομένα αφορούν το 2025 και αποτυπώνουν πού βρίσκεται κάθε χώρα της ΕΕ σε επίπεδο ετήσιων αποδοχών για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Για την Ελλάδα, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι παραμένει πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και από τις χώρες που κινούνται στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης.
 

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