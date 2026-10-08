Μια δύσκολη εικόνα για το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Το 2025, το 27,3% του πληθυσμού στη χώρα μας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει τακτικά σε κάποια δραστηριότητα αναψυχής.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 12,1%. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους στην Ελλάδα δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο.

Στην καλύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 3,9%.

Όταν η διασκέδαση γίνεται «πολυτέλεια»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για αρκετά ελληνικά νοικοκυριά η κάλυψη των βασικών εξόδων αφήνει ελάχιστο περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Όταν το εισόδημα πρέπει πρώτα να καλύψει το κόστος της στέγασης, του ρεύματος, των τροφίμων και των μετακινήσεων, η ψυχαγωγία συχνά είναι από τα πρώτα έξοδα που περιορίζονται.

Η εικόνα δεν αφορά μόνο τις δραστηριότητες αναψυχής. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 8,5% του πληθυσμού δεν μπορούσε το 2025 να εξασφαλίσει κάθε δεύτερη ημέρα ένα γεύμα που να περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή ένα αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα.

Σε αυτή την κατηγορία, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία, με 18,1%, ενώ το χαμηλότερο στην Κύπρο, με μόλις 1,2%.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 2% των κατοίκων της ΕΕ δεν μπορούσε να καλύψει το κόστος μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση στο σπίτι. Το ποσοστό κυμαίνεται από 0,1% στη Φινλανδία έως 6,2% στη Ρουμανία.

Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει διακοπές

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τις ετήσιες διακοπές. Το 2025, το 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν μπορούσε να πληρώσει για μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι.

Στην Ελλάδα το ποσοστό έφτασε το 46,6%, που σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους δύο κατοίκους δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει έστω μία εβδομάδα διακοπές εκτός κατοικίας.

Η Ελλάδα κατέλαβε έτσι τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην ΕΕ, πίσω από τη Ρουμανία, όπου το ποσοστό έφτασε το 61,4%. Ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, με 39,1%.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια ευρύτερη πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα. Για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, η καθημερινότητα δεν αφήνει αρκετό χώρο για έξοδα που συνδέονται με την ψυχαγωγία, την κοινωνική ζωή ή τις διακοπές.



