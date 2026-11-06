Συνελήφθη μετά από 6 χρόνια ο δράστης του διπλού φονικού στο Λουτράκι το 2020, με θύματα έναν φαρμακοποιό και τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 43χρονο Αλβανό, ο οποίος συνελήφθη στα Πατήσια, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία ταυτότητας.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και δύο χειροβομβίδες. Οι Αρχές εξετάζουν, μάλιστα, πληροφορίες ότι σχεδίαζε νέα επίθεση, καθώς και την πιθανή εμπλοκή του σε άλλες εγκληματικές ενέργειες τα τελευταία έξι χρόνια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε μια 41χρονη, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Το διπλό φονικό που συγκλόνισε το Λουτράκι

Στις 11 Οκτωβρίου 2020 είχαν βρεθεί νεκροί σε εξοχική κατοικία στο Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη Σβετλάνα, γνωστή και ως Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας. Τα θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι.

Οι έρευνες στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στον πρώην σύντροφο της γυναίκας, με βασικό κίνητρο που εξεταζόταν την ερωτική αντιζηλία.

Η 43χρονη είχε ξεκινήσει νέα σχέση με τον φαρμακοποιό, τον οποίο είχε γνωρίσει μόλις δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα.

Ο 43χρονος που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020

Μετά τη διπλή δολοφονία, ο βασικός ύποπτος φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο της γυναίκας και στη συνέχεια να το πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Έκτοτε παρέμενε ασύλληπτος, μέχρι τον εντοπισμό του στα Πατήσια, έξι χρόνια αργότερα.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 43χρονου

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν ημεδαπό άνδρα.

Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή

2 πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες

2 πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών

3 ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών

άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε την φωτογραφία του 43χρονου

Ο 43χρονος συνελήφθη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.