«Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»

Συντονιστείτε την Κυριακή στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα» θα προβληθεί την Κυριακή 8/11 στις 21:00 στο Star.
  • Η Θεοφανία, χαρακτήρας της σειράς, αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια και σε μια ιστορία για ένα φάντασμα.
  • Περιγράφει μια παλιά γειτονιά στην Αθήνα με ένα μεγάλο σπίτι όπου ακούγονταν αλυσίδες τη νύχτα.
  • Η ηθοποιός Ευαγγελία Καρακατσάνη υποδύεται την τηλεοπτική Θεοφανία.
  • Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε το sneak preview.

Ένα άκρως αστείο στιγμιότυπο  αναμένεται να δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 8/11 στο Star όταν το ρολόι δείξει 21:00.

«Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»

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Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», βλέπουμε την τηλεοπτική Θεοφανία η οποία ξεχωρίζει για την καλοσυνάτη, αθώα και γλυκιά της όψη, είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους να αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια.

«Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»

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Η Θεοφανία ανέφερε πως πριν έρθουν στην ιστορική έπαυλη (ή αρχοντικό) της Κηφισιάς έμενε σε μία γειτονιά της Αθήνας σε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια. 

«Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»

«Μέσα δεν ζούσε κανείς. Την ημέρα είχε ησυχία, το βράδυ όμως, ακούγονταν αλυσίδες να σέρνονται. Όσοι είχαν το θάρρος να πλησιάσουν είχαν δει έναν γέροντα. Πολύ αδύνατο. Ξεχώριζαν τα κόκαλά του. Δεν ήταν Ζωντανός, ήταν Φάντασμα» ανέφερε η τηλεοπτική Θεοφανία(την υποδύεται η ηθοποιός Ευαγγελία Καρακατσάνη).

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα


 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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SNEAK PREVIEW ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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