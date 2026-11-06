Ένα άκρως αστείο στιγμιότυπο αναμένεται να δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 8/11 στο Star όταν το ρολόι δείξει 21:00.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», βλέπουμε την τηλεοπτική Θεοφανία η οποία ξεχωρίζει για την καλοσυνάτη, αθώα και γλυκιά της όψη, είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους να αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια.

Η Θεοφανία ανέφερε πως πριν έρθουν στην ιστορική έπαυλη (ή αρχοντικό) της Κηφισιάς έμενε σε μία γειτονιά της Αθήνας σε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια.

«Μέσα δεν ζούσε κανείς. Την ημέρα είχε ησυχία, το βράδυ όμως, ακούγονταν αλυσίδες να σέρνονται. Όσοι είχαν το θάρρος να πλησιάσουν είχαν δει έναν γέροντα. Πολύ αδύνατο. Ξεχώριζαν τα κόκαλά του. Δεν ήταν Ζωντανός, ήταν Φάντασμα» ανέφερε η τηλεοπτική Θεοφανία(την υποδύεται η ηθοποιός Ευαγγελία Καρακατσάνη).

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα



