Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος του στα Φαντάσματα και η υποκριτική στα 7

Ο «Ποιητής» αποκαλύπτει γιατί δεν έχει social media

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άλκης Μπακογιάννης συμμετέχει στη σειρά "Φαντάσματα" ως ο "Ποιητής" και εκφράζει ενθουσιασμό για την επιτυχία της.
  • Απέχει συνειδητά από τα social media, θεωρώντας τα τοξικά και δύσκολα στη διαχείριση.
  • Ανακάλυψε την κλίση του στην υποκριτική από 7 ετών, όταν συμμετείχε σε θεατρικό παιχνίδι στην κατασκήνωση.
  • Δηλώνει ότι δεν είναι ποιητής, αλλά θα ήθελε να είναι πιο ρομαντικός στη ζωή του.
  • Η σειρά "Φαντάσματα" θεωρείται διαφορετική και έχει βρει το κοινό της.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφέ με τη Ζήνα» βρέθηκε ο Άλκης Μπακογιάννης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που κλέβει τις εντυπώσεις υποδυόμενος τον «Ποιητή» -ένα από τα αγαπημένα φαντάσματα στην ομώνυμη σειρά του Star- μίλησε για την επιτυχία της σειράς, την απόφασή του να απέχει συνειδητά από τα social media, αλλά και το πώς κατάλαβε από μόλις 7 ετών ότι η υποκριτική ήταν ο μοναδικός του δρόμος.

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«Τα "Φαντάσματα" είναι μια σειρά διαφορετική - Χαιρόμαστε που βρήκε το κοινό της»

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά του Star, ο τηλεοπτικός «Γεράσιμος» δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κόσμου:

«Όταν διάβασα το σενάριο είπα πως είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ελπίζω να βρει το κοινό του. Και τελικά το βρήκε! Ευτυχώς, γιατί νομίζω ότι είναι μια από τις σειρές που είναι διαφορετική και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει στην τηλεόραση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για το αν μοιράζεται κοινά στοιχεία με τον ήρωα που ενσαρκώνει στην οθόνη; Ο ίδιος απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν είμαι ποιητής. Θα μου άρεσε να είμαι λίγο πιο ρομαντικός στη ζωή μου, αλλά δεν τα καταφέρνω!».

Ο Άλκης Μπακογιάννης για τον ρόλο του στα Φαντάσματα και την ενασχόλησή του με την υποκριτική

Ο Άλκης Μπακογιάννης για τον ρόλο του στα Φαντάσματα και την ενασχόλησή του με την υποκριτική

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Σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται σχεδόν «απαραίτητα» για έναν καλλιτέχνη, ο Άλκης Μπακογιάννης κάνει τη διαφορά, επιλέγοντας να μην διατηρεί κανέναν λογαριασμό.

«Νομίζω ότι για τον ίδιο λόγο που δεν καπνίζω, δεν μ' αρέσει και νομίζω ότι μου κάνει κακό κάπως. Δεν συνδέθηκα ποτέ με τα social media. Ποτέ δεν είχα, ούτως ή άλλως, από μικρός. Και να σου πω την αλήθεια, κάπως δεν τα καταλάβαινα. Δεν κολλούσαμε, αλλά δεν πειράζει! Εννοώ, γίνεται να κάνεις αυτή τη δουλειά χωρίς να έχεις social media», εξήγησε.

Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος του στα Φαντάσματα και η υποκριτική στα 7

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στην αρνητικότητα που επικρατεί στο διαδίκτυο: «Ο καθένας, μέσα στην ανωνυμία του, μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει για σένα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό, μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο για μένα. Όσο κι αν λες "δεν με νοιάζει, δεν με αφορά", δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που κάτι μέσα του δεν τον τσιγκλάει. Δεν ξέρω αν θέλω κι άλλη τοξικότητα στη ζωή μου. Υπάρχει γύρω μας ούτως ή άλλως, οπότε επιλέγω ό,τι μπορώ να το αποκόψω, να το αποκόπτω».

«Ήμουν πάρα πολύ κακός στην μπάλα - Έτσι αποφάσισα στα 7 μου να γίνω ηθοποιός!»

Η επαφή του με την υποκριτική ήρθε πολύ νωρίς στη ζωή του, μέσα από μια αυθόρμητη παιδική διαπίστωση στην κατασκήνωση:

«Ήταν μονόδρομος! Ήμουν πάρα πολύ κακός στην μπάλα. Εγώ από πολύ μικρός πήγαινα σε μια κατασκήνωση. Επειδή, λοιπόν, είχε θεατρικό παιχνίδι, κάπως ένιωσα ότι "εδώ είναι πιο βατό το πράγμα". Ένιωθα καλά μέσα σε αυτό και από τότε, στα 7 μου, αποφάσισα να γίνω ηθοποιός», κατέληξε χαμογελώντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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