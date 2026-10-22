Η Βάσω Λασκαράκη συγκινήθηκε με την έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της

Τα 47 της χρόνια έκλεισε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Βάσω Λασκαράκη, κι ενώ η ίδια σχεδίαζε να σβήσει τα κεράκια σε χαλαρούς ρυθμούς στο σπίτι, ο Λευτέρης Σουλτάτος είχε εντελώς διαφορετική άποψη!

Ο αγαπημένος σεφ ετοίμασε μια φαντασμαγορική έκπληξη για τη γυναίκα της ζωής του, μετατρέποντας το σαλόνι τους σε έναν εντυπωσιακό γιορτινό καμβά. Δεκάδες μπαλόνια σε χρυσές, μαύρες, ασημένιες και λευκές αποχρώσεις κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας την πιο ατμοσφαιρική σκηνή για το πάρτι.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο ίδιος στο Instagram, η δημοφιλής ηθοποιός ποζάρει πανευτυχής και λαμπερή, κρατώντας την τούρτα της μπροστά από το εντυπωσιακό σκηνικό.

Μάλιστα, ο Λευτέρης Σουλτάτος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια αφοπλιστικά τρυφερή μαντινάδα-αφιέρωση: «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια».

Η εορτάζουσα, φανερά συγκινημένη αλλά και με το γνωστό της χιούμορ, αναδημοσίευσε φωτογραφίες από την έκπληξη, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Τελικά αυτός έχει ταλέντο στις εκπλήξεις κι εγώ στο να του κάνω τη δουλειά εύκολη! Δε παίρνω χαμπάρι λέμε. Και το καλύτερο; Πιστεύω κιόλας ότι μέσα σ’ αυτό το σπίτι τα καταλαβαίνω όλα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα σκέφτεσαι και σκαρώνεις για να με βλέπεις χαρούμενη. ΥΓ. Απέκτησα και στολή εξόδου με όρους χρήσης».

Νωρίτερα, η Βάσω Λασκαράκη είχε προχωρήσει σε μία ακόμα ξεχωριστή ανάρτηση στο προφίλ της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη νέα χρονιά που υποδέχτηκε:

«Στην πρώτη έχω αποδεχτεί ότι έγινα 47. Στη δεύτερη το συνειδητοποιώ. Μεγαλώνουμε... ευτυχώς! Με αγάπη, γέλια και ανθρώπους που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές! Για τις 4 τούρτες! Για την έκπληξη! Για τα δύο συνεχόμενα πάρτυ! Για εσάς που ταξιδέψατε από Κρήτη κ Θεσσαλονίκη για να γιορτάσετε μαζί μου! Για όσους τα καταφέρατε και για όσους δεν τα καταφέρατε να είστε εδώ, αλλά η αγάπη σας είναι διάχυτη και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να ζητήσω».