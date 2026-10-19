Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της

«Ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια»

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια έκπληξη από τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.
  • Ο Λευτέρης διοργάνωσε ένα μαγικό πάρτι με φίλους και συγγενείς, γεμάτο χαρά και θετική ενέργεια.
  • Στο Instagram, ο Λευτέρης δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες και ευχές για τη σύζυγό του.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές από θαυμαστές και επώνυμους φίλους.
  • Η χημεία του ζευγαριού αποδεικνύει την ισχυρή τους σχέση στην ελληνική σόουμπιζ.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Βάσω Λασκαράκη κι ο αγαπημένος της σύζυγος, Λευτέρης Σουλτάτος, φρόντισε να κάνει τη συγκεκριμένη μέρα πραγματικά αξέχαστη

Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της

Ο γνωστός σεφ, που δε σταματάει στιγμή να δείχνει την αφοσίωση και την αγάπη του προς την ηθοποιό, ετοίμασε κρυφά μια πανέμορφη έκπληξη, συγκεντρώνοντας δίπλα της όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε ένα αληθινά μαγικό πάρτι γεμάτο χαμόγελα, μουσική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν πλημμυρισμένη από θετική ενέργεια, με το ζευγάρι να υποδέχεται στενούς φίλους και συγγενείς που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν την ηθοποιό και να της ευχηθούν από κοντά. Οι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ενώ η συγκίνηση και η χαρά της Βάσως Λασκαράκη δεν μπορούσαν να κρυφτούν, καθώς έβλεπε τους ανθρώπους της ζωής της συγκεντρωμένους αποκλειστικά για εκείνη.

Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της

Θέλοντας να μοιραστεί λίγη από τη μαγεία εκείνης της ημέρας με τους followers του, ο Λευτέρης Σουλτάτος δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Τις εντυπωσιακές φωτογραφίες συνόδευσε με μια από τις πιο τρυφερές κι ερωτικές εξομολογήσεις, «λιώνοντας» κυριολεκτικά τις καρδιές των ακολούθων του.

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, συμπυκνώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις το βάθος των συναισθημάτων που τρέφει για τη σύζυγό του.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που συνόδευαν την ανάρτηση, η δημοφιλής ηθοποιός λάμπει από ευτυχία, ποζάροντας πανευτυχής και χαμογελαστή μπροστά από την εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα της, έτοιμη να σβήσει τα κεράκια της. Η χημεία και η αμοιβαία εκτίμηση του ζευγαριού αποτυπώνονται σε κάθε λήψη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένουν ένας από τους πιο ερωτευμένους και αγαπημένους χώρους της ελληνικής σόουμπιζ.

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά χιλιάδες likes κι εκατοντάδες ευχές από θαυμαστές, αλλά και από επώνυμους φίλους του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στην ηθοποιό για τα γενέθλιά της, εξαίροντας παράλληλα την όμορφη σχέση που διατηρούν οι δυο τους μέσα στο χρόνο.

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