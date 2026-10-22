Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην εκπομπή του Alpha για τον χωρισμό του

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την είδηση του χωρισμού του από τη Λίνα Πρίντζου έκανεε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο θέατρο Αποθήκη, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης Οι Δίκαιοι του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Στον χώρο φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο και συντελεστές της παραγωγής. Ανάμεσά τους ήταν ο Διονύσης Παναγιωτάκης, ο Νίκος Χαρλαύτης, η Δανάη Παππά, ο Γιάννης Κακλέας, ο Δημήτρης Γεωργαλάς και η Βερόνικα Δαβάκη.

Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δανάη Παππά και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανάμεσα στον Δημήτρη Γεωργαλά και τη Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είχε πει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον χωρισμό

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που βιώνει το τελευταίο διάστημα σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται. Εκεί επιβεβαίωσε πως ο ίδιος και η Λίνα Πρίντζου δεν είναι πλέον μαζί εδώ και κάποιο διάστημα, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον Διονύση Παναγιωτάκη και τον Νίκο Χαρλαύτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά & Γιάννης Κακλέας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, και με την απώλεια του πατέρα μου, που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, ήρθε πολύ ξαφνικά, και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο που ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει. Ο καθένας σέβεται και εκτιμά τον άλλον ακόμα, και είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε.

Μετά τη συγκεκριμένη αναφορά, η Ναταλία Γερμανού δεν επανήλθε με περισσότερες ερωτήσεις που να αφορούν την προσωπική του ζωή.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με την πρώην σύζυγό του Λίνα Πρίντζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το μήνυμα της Λίνας Πρίντζου

Μετά τις δηλώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η Λίνα Πρίντζου προχώρησε σε δική της ανάρτηση, αναφερόμενη στην αγάπη που μοιράστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τη σχέση τους.

Η ανάρτησή της έγραφε: «Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει. Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν μαζί για 14 χρόνια. Με βάση όσα έχουν οι ίδιοι δημόσια τοποθετηθεί, ο χωρισμός τους έχει επέλθει εδώ και κάποιο διάστημα, με τους δύο να κάνουν λόγο για αμοιβαίο σεβασμό κι εκτίμηση.