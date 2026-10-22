Χαραλαμπόπουλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τη Πρίντζου

Που βρέθηκε ο ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης;

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην εκπομπή του Alpha για τον χωρισμό του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου στο θέατρο Αποθήκη.
  • Ο ηθοποιός παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης "Οι Δίκαιοι" και φωτογραφήθηκε με καλλιτέχνες.
  • Επιβεβαίωσε ότι ο χωρισμός τους είναι αμοιβαίος και οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.
  • Η Λίνα Πρίντζου ανάρτησε μήνυμα για την αγάπη που μοιράστηκαν και την ελευθερία που προσφέρει η αγάπη.
  • Ο χωρισμός τους συνέβη μετά από 14 χρόνια σχέσης.

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την είδηση του χωρισμού του από τη Λίνα Πρίντζου έκανεε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο θέατρο Αποθήκη, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης Οι Δίκαιοι του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε on air τον χωρισμό του από τη σύζυγό του

Στον χώρο φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο και συντελεστές της παραγωγής. Ανάμεσά τους ήταν ο Διονύσης Παναγιωτάκης, ο Νίκος Χαρλαύτης, η Δανάη Παππά, ο Γιάννης Κακλέας, ο Δημήτρης Γεωργαλάς και η Βερόνικα Δαβάκη.

Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δανάη Παππά και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δανάη Παππά και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανάμεσα στον Δημήτρη Γεωργαλά και τη Βερόνικα Δαβάκη

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανάμεσα στον Δημήτρη Γεωργαλά και τη Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είχε πει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον χωρισμό

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που βιώνει το τελευταίο διάστημα σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται. Εκεί επιβεβαίωσε πως ο ίδιος και η Λίνα Πρίντζου δεν είναι πλέον μαζί εδώ και κάποιο διάστημα, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον Διονύση Παναγιωτάκη και τον Νίκο Χαρλαύτη

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον Διονύση Παναγιωτάκη και τον Νίκο Χαρλαύτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά & Γιάννης Κακλέας

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά & Γιάννης Κακλέας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, και με την απώλεια του πατέρα μου, που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, ήρθε πολύ ξαφνικά, και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο που ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει. Ο καθένας σέβεται και εκτιμά τον άλλον ακόμα, και είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε. 

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ

Μετά τη συγκεκριμένη αναφορά, η Ναταλία Γερμανού δεν επανήλθε με περισσότερες ερωτήσεις που να αφορούν την προσωπική του ζωή.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με την πρώην σύζυγό του Λίνα Πρίντζου

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με την πρώην σύζυγό του Λίνα Πρίντζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το μήνυμα της Λίνας Πρίντζου

Μετά τις δηλώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η Λίνα Πρίντζου προχώρησε σε δική της ανάρτηση, αναφερόμενη στην αγάπη που μοιράστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τη σχέση τους.

Λίνα Πρίντζου: «Για χρόνια υπήρξα καταθλιπτική»

Η ανάρτησή της έγραφε: «Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει. Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν μαζί για 14 χρόνια. Με βάση όσα έχουν οι ίδιοι δημόσια τοποθετηθεί, ο χωρισμός τους έχει επέλθει εδώ και κάποιο διάστημα, με τους δύο να κάνουν λόγο για αμοιβαίο σεβασμό κι εκτίμηση.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
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ΛΙΝΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ
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