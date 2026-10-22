Σύλβια Δεληκούρα: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συνέβη;

Η χιουμοριστική ανάρτηση από τα επείγοντα

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είχε πει η Σύλβια Δεληκούρα στη Φαίη Σκορδά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σύλβια Δεληκούρα εισήχθη στο νοσοκομείο και δημοσίευσε φωτογραφία από το κρεβάτι της στα επείγοντα μέσω Instagram.
  • Δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο της νοσηλείας της ή αν παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση.
  • Γεννήθηκε το 1979 και είναι γνωστή από το Fame Story 3 και τηλεοπτικούς ρόλους όπως η Άσπα στη σειρά Θα βρεις τον δάσκαλό σου.
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και έχει έναν γιο με τον Δημήτρη Λιόση.
  • Η ηθοποιός έχει μιλήσει για τις προκλήσεις της μητρότητας και την επαγγελματική της πορεία μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου βρέθηκε η Σύλβια Δεληκούρα, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media.

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Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία από νοσοκομειακό κρεβάτι την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον λόγο της παρουσίας της εκεί ή για το αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η ανάρτηση έγινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τη δείχνει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να κοιτάζει τον φακό. Στο story συνόδευσε την εικόνα με το σχόλιο: «Σέταρα μπλούζα με κουρτίνα στα επείγοντα, ινφλουένσερ».

Η ανάρτηση της Σύλβιας Δεληκούρα

Η ανάρτηση της Σύλβιας Δεληκούρα /Φωτογραφία Instagram

Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει προχωρήσει σε διευκρινίσεις για το τι συνέβη, ούτε έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Από την ανάρτησή της δεν προκύπτει επίσης αν παρέμεινε για νοσηλεία ή αν αποχώρησε μετά την εξέτασή της στα επείγοντα.

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Ποια είναι η Σύλβια Δεληκούρα

Γεννήθηκε το 1979 και σπούδασε υποκριτική στη δραματική σχολή Ίασμος. Έχει συνδέσει την πορεία της με την τηλεόραση και το θέατρο, συμμετέχοντας σε κωμωδίες αλλά και σε παραστάσεις διαφορετικού ρεπερτορίου.

Η Σύλβια Δεληκούρα είναι γνωστή μέσω των τηλεοπτικών και θεατρικών της ρόλων

Η Σύλβια Δεληκούρα είναι γνωστή μέσω των τηλεοπτικών και θεατρικών της ρόλων /Φωτογραφία Instagram

Έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story 3 ως τραγουδίστρια. Από τους πιο γνωστούς τηλεοπτικούς ρόλους της είναι η Άσπα στη σειρά Θα βρεις τον δάσκαλό σου. Στις τηλεοπτικές δουλειές της περιλαμβάνεται επίσης η Λόλα, ενώ αργότερα συμμετείχε στην κωμική σειρά του Mega Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη, όπου υποδύθηκε τη Μιμίκα, φίλη της ηρωίδας που ενσάρκωνε η Βάσω Λασκαράκη.

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Στο θέατρο έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στη Λυσιστράτη, στον Μικρό πρίγκιπα και στο Σεσουάρ για δολοφόνους.

Η Σύλβια Δεληκούρα με τον σύντροφό της Δημήτρη Λιόση

Η Σύλβια Δεληκούρα με τον σύντροφό της Δημήτρη Λιόση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η προσωπική ζωή και η μητρότητα

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τον γιο της, Ορφέα, με τον Δημήτρη Λιόση, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εμπόριο ψαριών. Η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινής παρέας στη Γλυφάδα, όπως έχει αναφέρει η ίδια σε παλαιότερες συνεντεύξεις. 

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Σε δημόσιες τοποθετήσεις της έχει μιλήσει για τη μητρότητα και για τις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά της, καθώς και για την επαγγελματική περίοδο μετά τη γέννηση του παιδιού της, όταν, όπως είχε πει, έμεινε εκτός τηλεόρασης επειδή δε δεχόταν προτάσεις.

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