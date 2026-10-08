Δεληκούρα: Σε πρεμιέρα με τη μαμά της και τον 11χρονο γιο της

Τι είχε δηλώσει η ηθοποιός για τον γιό της σε προηγούμενες συνεντεύξεις

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Σύλβια Δεληκούρα για τη μαμά και τον γιο της/ βίντεο από MEGA

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Τον πιο γλυκό συνοδό είχε η Σύλβια Δεληκούρα  στην επίσημη παρουσίαση της σειράς της ΕΡΤ1 «TV Land» στην οποία η ηθοποιός κάνει έναν από τους πιο κεντρικούς ρόλους των παρασκηνίων, υποδυόμενη τη Βίκυ Λαγού, τη δυναμική γραμματέα της εταιρείας παραγωγής R.E.M. Productions. 

Η Σύλβια Δεληκούρα με τον γιο της, Ορφέα και τη μητέρα της Ελένη/ φωτογραφία από NDP

Η Σύλβια Δεληκούρα με τον γιο της, Ορφέα και τη μητέρα της Ελένη/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Ελλη Πουπουλίδου

Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον 11χρονο γιο της, Ορφέα ενώ μαζί ήταν και η μαμά της ηθοποιού Ελένη την οποία η Σύλβια έχει χαρακτηρίσει στήριγμά της.

Ο γιος της είναι στην εφηβεία και όπως είχε πει η Σύλβια σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, είναι μία δύσκολη περίοδος.  

«Είναι στην έκτη τάξη και θα πάει Γυμνάσιο. Είναι δύσκολα στην προεφηβεία, αλλά κι εμείς έχουμε περάσει αυτό το στάδιο. Σκέφτομαι ότι κι εγώ έχω δυσκολέψει τους γονείς μου. Άλλες φορές το αντέχω και άλλες όχι» είχε πει.

Στην ίδια συνέντευξη η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η μητέρα της τη βοηθάει με το παιδί και είναι το στήριγμά της. 

Δύσκολες ώρες για τη Σύλβια Δεληκούρα

Η σχέση με τον σύζυγό της Δημήτρη Λιόση

Η Σύλβια Δεληκούρα είναι μαζί με τον Δημήτρη Λιόση 12 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκα σε ένα μπαρ στη Γλυφάδα και έξι μήνες μετά, η ηθοποιός ήταν έγκυος στον γιο τους.

«Μου είχε κάνει πρόταση γάμου, πολύ ωραία, με δαχτυλίδι. Εγώ του είπα "όχι" γιατί δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου άρεσε όλο αυτό με το νυφικό. Μετά από χρόνια που του είπα εγώ να παντρευτούμε, μου είπε "τώρα ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση!"» είχε αποκαλύψει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της. 
 

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ΣΥΛΒΙΑ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
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