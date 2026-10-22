Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!

Οι προορισμοί, οι συναυλίες και οι δεκάδες αναρτήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 10:30 28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
22.10.26 , 10:28 Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
22.10.26 , 10:24 Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
22.10.26 , 10:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
22.10.26 , 10:06 Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο
22.10.26 , 10:00 Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
22.10.26 , 10:00 «O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
22.10.26 , 09:42 Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
22.10.26 , 09:36 Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
22.10.26 , 09:32 Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»
22.10.26 , 09:05 KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
22.10.26 , 09:03 Μάνος Λοΐζος: Η αιτία θανάτου και το τελευταίο γλέντι με τη Χαρούλα Αλεξίου
22.10.26 , 08:58 Αλλάζει ο καιρός: Bαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και κρύο
22.10.26 , 08:44 Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
22.10.26 , 08:40 Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη της Αναστασίας Παντούση στην Κατερίνα Καινούργιου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση είναι ταλαντούχα ηθοποιός με ερμηνείες σε θέατρο και τηλεόραση.
  • Η αγάπη της για τα ταξίδια είναι τρόπος ζωής και πηγή έμπνευσης.
  • Μαζί με τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση, έχουν ταξιδέψει σε ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.
  • Παρακολούθησαν διεθνείς συναυλίες, όπως αυτές των Bruno Mars και Coldplay στο Λονδίνο.
  • Μοιράζεται στιγμιότυπα από τις ταξιδιωτικές της εξορμήσεις στα social media.

Τη βλέπουμε τη μία στο Μπαμπά σ' αγαπώ και την άλλη στο Κρίνο & Αγκάθι. Η Αναστασία Παντούση είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ταλαντούχες και αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Με ερμηνείες που καθηλώνουν στο θέατρο και την τηλεόραση, καταφέρνει πάντα να μεταφέρει το κοινό σε άλλες εποχές και συναισθηματικούς κόσμους. Πέρα όμως από τους ρόλους και τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχει μια άλλη μεγάλη της αγάπη που τροφοδοτεί την έμπνευση και την ενέργειά της: τα ταξίδια.

Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!

Για την όμορφη Αναστασία, το ταξίδι δεν είναι απλώς μια αλλαγή παραστάσεων ή μια σύντομη διαφυγή από την καθημερινότητα. Είναι τρόπος ζωής και εσωτερική αναζήτηση.Όπως η υποκριτική της επιτρέπει να «μπαίνει» στις ζωές διαφορετικών χαρακτήρων, έτσι και τα ταξίδια της προσφέρουν την ευκαιρία να γνωρίσει νέες κουλτούρες, διαφορετικές νοοτροπίες και να δει τον κόσμο μέσα από νέα οπτική.

Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»

Ταξίδια για ερωτευμένους με τον Ιωάννη Παπαζήση

Με τον σύντροφό της Ιωάννη Παπαζήση, μοιράζονται ένα κοινό πάθος για τις εξορμήσεις και ιδιαίτερα για τα οδικά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές αποδράσεις στο εξωτερικό, επιλέγοντας ευρωπαϊκούς προορισμούς με έντονο πολιτισμικό και φυσικό ενδιαφέρον.

Μεταξύ άλλων, έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία για μια απόδραση στο Παρίσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο συνδυάζοντας τη διαμονή τους στο Λονδίνο με μουσικά δρώμενα, καθώς και στη Γερμανία με σταθμό το Βερολίνο. Παράλληλα, ως μεγάλοι λάτρεις των road trips, έχουν εξερευνήσει οδικώς τις γραφικές διαδρομές της Ιταλίας, αλλά και τα εντυπωσιακά αλπικά τοπία και τις λίμνες της Ελβετίας.

Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο

Οι ταξιδιωτικές τους εξορμήσεις συμπληρώνονται συχνά και από αποδράσεις εντός Ελλάδας, από τις ορεινές διαδρομές του Ολύμπου μέχρι τα ελληνικά νησιά.

Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση

Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!

Τα «σπάει» σε διεθνείς συναυλίες

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες διεθνείς συναυλίες στις οποίες έδωσε το «παρών» η Αναστασία Παντούση, μαζί με τον Ιωάννη Παπαζήση, ήταν αυτή του Bruno Mars στο Λονδίνο.

Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα και παρακολούθησε το εντυπωσιακό σόου του Αμερικανού σταρ στο θρυλικό στάδιο Wembley. Η ηθοποιός είχε μοιραστεί μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα, βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία.

Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Στο Λονδίνο για τον Bruno Mars!

Τον Αύγουστο του 2022, το ζευγάρι παρακολούθησε τη συναυλία των Coldplay και πάλι στο Wembley.  Μάλιστα, εκείνο το ταξίδι και οι κοινές αναρτήσεις τους από τη συναυλία του συγκροτήματος ήταν από τις πρώτες στιγμές που επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τη σχέση τους στα μέσα ενημέρωσης.

Η εικόνα της ως σύγχρονη ταξιδιώτης

Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της.  

Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη

Είτε πρόκειται για μια απόδραση το σαββατοκύριακο είτε για ένα μεγάλο ταξίδι, η Αναστασία Παντούση αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή είναι οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις που μαζεύουμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
 |
ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ
 |
ΜΠΑΜΠΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σμαράγδα Καρύδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
Βάσω Λασκαράκη: Το Άλμπουμ Των Γενεθλίων Της
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
Νίκος Ορφανός
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
Μιχάλης Σαράντης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
Γιάννης Βογιατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» Καρδιές Η Σύζυγός Του Άσπα
Celebrities & Gossip Νεα
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» καρδιές η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Η Καινούργιου τραγουδάει για την μικρή Ξένια
Celebrities & Gossip Νεα
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Μικρής Ξένιας
Celebrities & Gossip Νεα
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
Έσπασαν Το Αμάξι Του Γιώργου Τσαλίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Έσπασαν το αμάξι του Γιώργου Τσαλίκη- Το βίντεο που δημοσίευσε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top