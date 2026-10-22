Τη βλέπουμε τη μία στο Μπαμπά σ' αγαπώ και την άλλη στο Κρίνο & Αγκάθι. Η Αναστασία Παντούση είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ταλαντούχες και αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Με ερμηνείες που καθηλώνουν στο θέατρο και την τηλεόραση, καταφέρνει πάντα να μεταφέρει το κοινό σε άλλες εποχές και συναισθηματικούς κόσμους. Πέρα όμως από τους ρόλους και τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχει μια άλλη μεγάλη της αγάπη που τροφοδοτεί την έμπνευση και την ενέργειά της: τα ταξίδια.

Για την όμορφη Αναστασία, το ταξίδι δεν είναι απλώς μια αλλαγή παραστάσεων ή μια σύντομη διαφυγή από την καθημερινότητα. Είναι τρόπος ζωής και εσωτερική αναζήτηση.Όπως η υποκριτική της επιτρέπει να «μπαίνει» στις ζωές διαφορετικών χαρακτήρων, έτσι και τα ταξίδια της προσφέρουν την ευκαιρία να γνωρίσει νέες κουλτούρες, διαφορετικές νοοτροπίες και να δει τον κόσμο μέσα από νέα οπτική.

Ταξίδια για ερωτευμένους με τον Ιωάννη Παπαζήση

Με τον σύντροφό της Ιωάννη Παπαζήση, μοιράζονται ένα κοινό πάθος για τις εξορμήσεις και ιδιαίτερα για τα οδικά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές αποδράσεις στο εξωτερικό, επιλέγοντας ευρωπαϊκούς προορισμούς με έντονο πολιτισμικό και φυσικό ενδιαφέρον.

Μεταξύ άλλων, έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία για μια απόδραση στο Παρίσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο συνδυάζοντας τη διαμονή τους στο Λονδίνο με μουσικά δρώμενα, καθώς και στη Γερμανία με σταθμό το Βερολίνο. Παράλληλα, ως μεγάλοι λάτρεις των road trips, έχουν εξερευνήσει οδικώς τις γραφικές διαδρομές της Ιταλίας, αλλά και τα εντυπωσιακά αλπικά τοπία και τις λίμνες της Ελβετίας.

Οι ταξιδιωτικές τους εξορμήσεις συμπληρώνονται συχνά και από αποδράσεις εντός Ελλάδας, από τις ορεινές διαδρομές του Ολύμπου μέχρι τα ελληνικά νησιά.

Τα «σπάει» σε διεθνείς συναυλίες

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες διεθνείς συναυλίες στις οποίες έδωσε το «παρών» η Αναστασία Παντούση, μαζί με τον Ιωάννη Παπαζήση, ήταν αυτή του Bruno Mars στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα και παρακολούθησε το εντυπωσιακό σόου του Αμερικανού σταρ στο θρυλικό στάδιο Wembley. Η ηθοποιός είχε μοιραστεί μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα, βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία.

Τον Αύγουστο του 2022, το ζευγάρι παρακολούθησε τη συναυλία των Coldplay και πάλι στο Wembley. Μάλιστα, εκείνο το ταξίδι και οι κοινές αναρτήσεις τους από τη συναυλία του συγκροτήματος ήταν από τις πρώτες στιγμές που επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τη σχέση τους στα μέσα ενημέρωσης.

Η εικόνα της ως σύγχρονη ταξιδιώτης

Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της.

Είτε πρόκειται για μια απόδραση το σαββατοκύριακο είτε για ένα μεγάλο ταξίδι, η Αναστασία Παντούση αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή είναι οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις που μαζεύουμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.