Για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της, το πώς διαχειρίζεται τις διαφορές σε μια σχέση και την υποκριτική με την οποία ήξερε από μικρή ότι ήθελε να ασχοληθεί μίλησε η Αναστασία Παντούση.

«O έρωτας σου δίνει δύναμη, σου δίνει φτερά, ίσως χάνεσαι... αναακαλύπτεις πράγματα για σένα, τα οποία δεν τα πίστευες», είπε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Για το αν προτιμά τη φάση του έρωτα ή αυτήν της αγάπης, η ίδια ξεκαθάρισε πως ο συνδυασμός αυτών είναι το ιδανικό. «Αν σου φύγει ο έρωτας, δε νομίζω ότι μετά έχει αξία να μείνεις με τον άνθρωπο που είσαι. Δεν το πιστεύω ότι ο έρωτας κρατά λίγο. Δεν το πιστεύω, γιατί το έχω βιώσει και το βιώνω», τόνισε η Αναστασία Παντούση, η οποία είναι ζευγάρι εδώ και αρκετά χρόνια με τον Ιωάννη Παπαζήση.

«Πιστεύω απόλυτα ότι τα ετερώνυμα έλκονται και ίσως είναι κι αυτό που ανανεώνει τη σχέση. Αν θέλεις να κρατήσεις τη σχέση, θα πρέπει να κάνεις και λίγο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν υποχωρώ εύκολα. Μαλώνω (σ.σ με τη σχέση μου) και το λύνω με συζήτηση. Άμα δε λύνονται τα προβλήματα, αποχωρείς όχι μόνο από μια σχέση, από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση», επισήμανε.

Η Αναστασία Παντούση είναι στον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής εδώ και 14 χρόνια. «Έγινα ηθοποιός γιατί αυτό ήθελα, μπορεί κι από όταν ήμουν μαθήτρια Δημοτικού. Τους έλεγα: "τώρα θα σας κάνω μια παράσταση". Στο γυμνάσιο - λύκειο θαύμαζα τη Μαριόν Κοτιγιάρ κι ακόμα μου αρέσει». Αν μπορούσε να παίξει σε μια ταινία του Χόλυγουντ θα προτιμούσε να είναι δράσης, τύπου Ταραντίνο, με συμπρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι.

Η ηθοποιός υποδύεται φέτος τη Λευκή Δρογούτη στην τηλεοπτική σειρά Κρίνο & Αγκάθι και στο θέατρο θα συμμετέχει στην παράσταση «Έγκλημα στο Νείλο», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.