Στην Κίνα γράφεται μια ξεχωριστή σελίδα της παγκόσμιας διπλωματίας. Τραμπ, Πούτιν και Σι εμφανίζονται μαζί, λίγες ώρες πριν από μια ιστορική τριμερή, που μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς ισορροπίες.

Η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Σι στην Κίνα

Η Σύνοδος Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας και Ειρηνικού, μετατρέπεται σε επίκεντρο μεγάλων εξελίξεων. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, αλλά οι διαφορές που χωρίζουν τις τρεις υπερδυνάμεις, παραμένουν βαθιές.

Ο Τραμπ αναμένεται να έχει αύριο χωριστή συνάντηση με τον Πούτιν, με τον οποίο αναμένεται να συζήτήσει και για την Ουκρανία.

Το γύρο του κόσμου κάνει το βαλιτσάκι με τα πυρηνικά που μεταφέρει μαζί του αξιωματούχος του Ρώσου προέδρου. Τις τελευταίες εξελίξεις μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η Δέσποινα Μανδελενάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το ξεχωριστό ραντεβού. Θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά την Αλάσκα, όπου δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο πάντως κρατά χαμηλά τον πήχη. Ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για κανονικές διμερείς διαπραγματεύσεις και ότι θα συμμετέχουν και συνεργάτες τους.

Χωριστό ραντεβού του Πούτιν με τον Τραμπ

Η πυρηνική βαλίτσα του Πούτιν μπροστά στις κάμερες!

Την ώρα που στην ατζέντα μπαίνουν και τα πυρηνικά, οι ρωσικές κάμερες καταγράφουν μια σπάνια εικόνα, τη λεγόμενη πυρηνική βαλίτσα του Πούτιν! Ένας δημοσιογράφος πλησιάζει τον αξιωματούχο που τη μεταφέρει και τον ρωτά αν είναι πράγματι αυτή. Εκείνος απαντά καταφατικά. Η βαλίτσα ονομάζεται «Τσεγκέτ», συνοδεύει τον Ρώσο πρόεδρο σε κάθε του μετακίνηση και αποτελεί μέρος του συστήματος διοίκησης των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας.

Η πυρηνική βαλίτσα του Πούτιν μπροστά στις κάμερες!

Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, με τους τρεις πανίσχυρους ηγέτες να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, το ερώτημα είναι, όπως ανέφερε η Μ. Ζαχαρέα «πού βρίσκεται η Ευρώπη;» και αν έχει μείνει πλέον ουραγός των εξελίξεων.

Απούσα από τις συζητήσεις η Ευρώπη – Φοβάται μια νέα Γιάλτα ερήμην της

Αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται οι Ευρωπαίοι, ότι από πρωταγωνιστές στις αποφάσεις για την ασφάλειά τους κινδυνεύουν να γίνουν ουραγοί των εξελίξεων.

Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν κεκλεισμένων των θυρών το ενδεχόμενο Τραμπ, Πούτιν και Σι να διαπραγματευτούν για την Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι. Μάλιστα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες φοβούνται μια νέα «Γιάλτα», μια συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή της.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς έστειλε πάντως μήνυμα στον Τραμπ: «Καμία έκπληξη, παρακαλώ»!

Μερτς προς Τραμπ για την τριμερή στην Κίνα: Καμία έκπληξη παρακαλώ!

Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως κατέληξε στο ρεπορτάζ της η Δ. Μανδελενάκη: να μη βρεθούν μπροστά σε αποφάσεις που θα έχουν πάρει άλλοι για λογαριασμό της.

