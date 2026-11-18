Την ισχυρή υποστήριξη του Ισραήλ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσω του Great Sea Interconnector επανέλαβε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνίνατ Γιανάι, μιλώντας σήμερα στο οικονομικό συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», με θέμα «Η Νέα Αρχιτεκτονική της Ελληνικής Οικονομίας».
Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες με ισραηλινές εταιρείες, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe.
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