Η Κατερίνα Καινούργιου έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, τα οποία φέτος θα έχουν ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς θα είναι τα πρώτα που θα περάσει μαζί με την κόρη της, Ξένια.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τo βράδυ της Τρίτης, με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας πως οι γιορτινές προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στο Instagram, το μικροσκοπικό χεράκι της κόρης της βρίσκεται μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ τα φωτάκια και μία ροζ μπάλα δημιουργούν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Ξεκινήσαμε», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της φωτογραφίας, δείχνοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα Χριστούγεννα με τη μικρή Ξένια έχει ήδη αρχίσει.