Το GNTM 7 συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Οι εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, ενώ το teaser για την επόμενη εβδομάδα προμηνύει νέες... φουρτούνες στο σπίτι του διαγωνισμού.

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Η εβδομάδα που πέρασε είχε έντονο άρωμα στρατηγικής και δυσκολίας. Οι εννέα εναπομείναντες παίκτες βρέθηκαν στη λίμνη Ναϊάδα του Πάρκου Τρίτση, καλούμενοι να αποδώσουν το μέγιστο πάνω σε ένα κανό. Τα μειονεκτήματα που μοίρασε ο Ακύλλας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της δοκιμασίας.

Ο Χρήστος αναγκάστηκε να ισορροπήσει καθιστός μέσα στο κανό, κάτι που τον δυσκόλεψε αφάνταστα. Παράλληλα, η Σοφία βρέθηκε σε δεινή θέση, έχοντας λιγότερο χρόνο στη διάθεσή της για να επιλέξει ρούχα. Παρά τις προσπάθειες, ο Χρήστος δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές με τις λήψεις του. Οι κριτές του διαγωνισμού μόδας τόνισαν πως του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες τις οποίες δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα να είναι εκείνος που αποχώρησε οριστικά από το σπίτι του GNTM 7.

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα: «Θέλουμε αέρα, ένταση και αληθοφάνεια πάνω σε ένα τραμπολίνο!»

Αν και η εβδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε από... ισορροπία, η επόμενη έρχεται να ανεβάσει τους παλμούς στα ύψη με μια απαιτητική δοκιμασία πάνω σε τραμπολίνο.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό τρέιλερ, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να λειτουργήσουν σαν πρωταθλητές, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 15 κλικ. Κάθε λήψη πρέπει να είναι «μια εικόνα» και να αποπνέει ζωντάνια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα φαίνεται πως δεν ικανοποιούν την κριτική επιτροπή. Φυσικά, θα υπάρξουν και οι εξαιρέσεις!

Το τρέιλερ κλείνει με μια ατάκα-φωτιά για την επόμενη αποχώρηση: «Ποιος μπορεί να φύγει; Αρχίζει από Κ και τελειώνει σε -αρολίνα», λέει ο Ακύλλας.

Το σκηνικό είναι έτοιμο για ένα ακόμα καθηλωτικό επεισόδιο γεμάτο μόδα, πίεση και σκληρό ανταγωνισμό! Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του GNTM 7 τη Τρίτη 23/11.