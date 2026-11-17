Μια ακόμη μικρή αλλά όμορφη στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, δείχνοντας τι ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη, προκειμένου να πάρει μαζί του στο σχολείο.

Η γνωστή influencer φροντίζει να οργανώνει την καθημερινότητα του μικρού της και αυτή τη φορά μας έδωσε μια γεύση από τα γεύματα που ετοίμασε για εκείνον. Μέσα από ένα Instagram story παρουσίασε τα ταπεράκια του Πάρη, τα οποία περιλάμβαναν διαφορετικές γεύσεις και συνδυασμούς.

Στο πρώτο ταπεράκι βλέπουμε noodles με φέτα, συνοδευόμενα από φρέσκο αγγουράκι κομμένο σε μικρά κομμάτια. Ένα γεύμα με απλά υλικά, που συνδυάζει διαφορετικές υφές και γεύσεις.

Στο δεύτερο ταπεράκι η Ιωάννα επέλεξε scrambled eggs, δηλαδή αυγά scrambled, μαζί με φρέσκα blueberries και κομμάτια από βατόμουρο, δημιουργώντας έναν ακόμη συνδυασμό για το σχολικό γεύμα του μικρού Πάρη.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα «Earlier today», αποκαλύπτοντας στους followers της ένα μικρό κομμάτι από την προετοιμασία των γευμάτων του γιου της.