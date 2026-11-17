Για την εμπειρία της από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε εντυπωσιαστεί από τον συγκεκριμένο χώρο, ενώ είχε αναπτύξει και κοινωνική συναναστροφή με ανθρώπους που συνδέονταν με αυτόν, μέχρι και το 2015.

«Είχα εντυπωσιαστεί. Και κάναμε και παρέα, έτσι, σχετική, μέχρι και το '15. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, διευκρίνισε: «Δεν είμαστε φίλοι. Είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη απέφυγε να επεκταθεί περισσότερο, λέγοντας «Τέλος πάντων, δε θέλω να σχολιάσω», ενώ στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη να έρθουν στο φως και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

«Απλώς, για κάποιους επαγγελματίες, και μάλιστα σε αυτόν τον χώρο, είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν κι άλλοι, γιατί είναι πολλοί», κατέληξε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα