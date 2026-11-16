Τη δική τους χριστουγεννιάτικη προετοιμασία έκαναν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, βάζοντας το σπίτι τους σε εορταστικούς ρυθμούς μαζί με τον μικρό Πάρη. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο θέλησε να μοιραστεί τη χαρά αυτής της στιγμής με τους διαδικτυακούς του φίλους, αποκαλύπτοντας μέσα από ένα Instagram Story το δέντρο που επέλεξαν για φέτος.

Πρόκειται για ένα ψηλό, χιονισμένο δέντρο, διακοσμημένο με ζεστά, διακριτικά φωτάκια που δίνουν μια κομψή και παραμυθένια ατμόσφαιρα στον χώρο. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε με χιούμορ ότι η διαδικασία στησίματος του δέντρου έγινε σε χρόνο ρεκόρ, ζητώντας παράλληλα τη γνώμη των followers του για τα επόμενα βήματα της διακόσμησης:

«Πάντως σε λίγα λεπτά το έχεις στήσει, έχει πάνω τα λαμπάκια και γλιτώνεις χρόνο. Πείτε καμιά ιδέα τι να βάλω πάνω, θέλω να το κάνω candy», έγραψε χαρακτηριστικά, ζητώντας πρωτότυπες ιδέες για τα στολίδια.

Δες φωτογραφίες από τη διαδικασία του στολισμού του δέντρου τους:

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έχουν επιλέξει πλέον να είναι πιο εξωστρεφείς σε ό,τι αφορά τη σχέση τους, αφήνοντας πίσω την αρχική διακριτικότητα με την οποία αντιμετώπιζαν τη δημοσιότητα. Οι κοινές εμφανίσεις και τα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους πια, δίνουν και παίρνουν!