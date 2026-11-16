Harry Potter: To πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026 και τότε υπήρξε κύμα ενθουσιασμού/ βίντεο ΕΡΤ

Το πρώτο εκτεταμένο απόσπασμα από τη νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter έδωσε στη δημοσιότητα το HBO, πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της παραγωγής, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις των θαυμαστών δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις.

Στο βίντεο βλέπουμε τους μαθητές του Χόγκουαρτς συγκεντρωμένους στη Μεγάλη Αίθουσα για το καθιερωμένο δείπνο της σχολής, παρουσία του διευθυντή Άλμπους Ντάμπλντορ, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Λίθγκοου. Πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του μαγικού κόσμου του Χάρι Πότερ, η οποία όμως, όπως φαίνεται, δεν ενθουσίασε τους φανατικούς της σειράς βιβλίων και ταινιών.

Αντιθέτως, το απόσπασμα έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τον φωτισμό, τα σκηνικά, την εικόνα και τη γενικότερη αισθητική της νέας παραγωγής. Αρκετοί, μάλιστα, έσπευσαν να τη συγκρίνουν με την πρώτη κινηματογραφική ταινία του 2001, θεωρώντας ότι η νέα εκδοχή στερείται της μαγείας και της ατμόσφαιρας που είχαν αγαπήσει.

«Δεν υπάρχει καμία αίσθηση μαγείας. Όλα είναι σκοτεινά φωτισμένα και καταθλιπτικά και δεν προκαλούν καμία χαρά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Γιατί μοιάζει σαν να έχει δημιουργηθεί από AI; Δε μοιάζει καν αληθινό. Μοιάζει με σκετς ή παρωδία του Χάρι Πότερ».

Μάλιστα, ορισμένοι παρομοίασαν την εικόνα της σειράς με διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, με ένα σχόλιο να γράφει: «Όλη η μαγεία και η φαντασία μιας διαφήμισης ασφαλιστικής εταιρείας».

Harry Potter: Η σύγκριση με την ταινία του 2001

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η σύγκριση με την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» του 2001, σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους.

Πολλοί στάθηκαν στη διαφορετική αισθητική της Μεγάλης Αίθουσας, επισημαίνοντας ότι στην πρώτη ταινία ο χώρος φωτιζόταν από εντυπωσιακά, περίτεχνα κεριά, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, ενώ στο νέο απόσπασμα κυριαρχούν πιο διακριτικές επιτραπέζιες λάμπες.

«Θεέ μου, πραγματικά σε κάνει να εκτιμάς το σκηνοθετικό ταλέντο του... Κρις Κολόμπους», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Το καστ της νέας σειράς Harry Potter

Στη νέα παραγωγή του HBO συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Τζον Λίθγκοου, ο Παάπα Εσιέντου, η Μπελ Πάουλι, ο Γουόργουικ Ντέιβις, η Τζάνετ ΜακΤίρ και ο Νικ Φροστ.

Τους τρεις κεντρικούς παιδικούς ρόλους αναλαμβάνουν οι νεαροί ηθοποιοί Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Χάρι Πότερ), Άλαστερ Στουτ (Ρον Ουέσλι) και Αραμπέλα Στάντον (Ερμιόνη Γκρέιντζερ).

Η πρώτη σεζόν θα βασιστεί στο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», ενώ η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει στη σειρά ως εκτελεστική παραγωγός.

Η νέα σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 25 Δεκεμβρίου.