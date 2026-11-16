Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»

Τα φαγητά που έφτιαξε για τον γιο της στο Άμστερνταμ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ελλάδα λόγω των σπουδών του γιου της, Φίλιππου.
  • Στο Άμστερνταμ, γέμισε την κατάψυξή του με σπιτικά φαγητά όπως παστίτσιο και λεμονάτο κοτόπουλο.
  • Ο Φίλιππος συμμετείχε στη μαγειρική διαδικασία, ενώ η Σίσσυ ανέφερε ότι θα επισκέπτεται τον γιο της μία φορά τον μήνα.
  • Η παρουσιάστρια σχολίασε χιουμοριστικά την καθαριότητα του σπιτιού του γιου της, τονίζοντας ότι το έκανε μυρωδάτο.
  • Εξέφρασε τη χαρά της που συνάντησε τον γιο της, λέγοντας ότι αυτή η στιγμή σβήνει κάθε κούραση.

Τους τελευταίους μήνες η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ελλάδα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον μεγαλύτερο γιο της, ο οποίος σπουδάζει εκεί.

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Η παρουσιάστρια βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ και, ως γνήσια Ελληνίδα μαμά, γέμισε το φοιτητικό σπίτι του Φίλιππου με υπέροχες, μαμαδίστικες μυρωδιές. Όπως αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η μαγειρική είχε την τιμητική της τις ημέρες εκείνες, με την ίδια να φροντίζει να γεμίσει την κατάψυξη του γιου της με τα απαραίτητα σπιτικά φαγητά.

«Εγώ πήγα στο Άμστερνταμ στο παιδάκι μου. Αφού γέμισα την κατάψυξη, Στέλιο μου. Παστίτσιο, λεμονάτο κοτόπουλο, μακαρόνια με κιμά, μπιφτέκια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ποιος ετοίμασε όλα αυτά τα εδέσματα, η ίδια απάντησε αυθόρμητα: «Εγώ. Τι, ποιος τα μαγείρεψε;», διευκρινίζοντας πως μαγείρεψε προσωπικά στην κουζίνα του γιου της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι γνήσια Ελληνίδα μάνα

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι γνήσια Ελληνίδα μάνα

Η διαδικασία, πάντως, είχε και… εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού ο Φίλιππος συμμετείχε στην προετοιμασία: «Και τον έβαλα να μαγειρέψει μαζί μου. Ε, θα πηγαίνω μια φορά τον μήνα, θα γεμίζω την κατάψυξη με τις μεριδούλες σε ταπεράκια», είπε, προκαλώντας τα πειράγματα των συνεργατών της.

Δεν ήταν όμως μόνο το μαγείρεμα που απασχόλησε τη Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά και η καθαριότητα του σπιτιού. «Για τη λάντζα δεν σας συζητάω. Όταν μπήκα μέσα εντυπωσιάστηκα, γιατί ήταν όσα βλέπει πεθερά», σχολίασε χιουμοριστικά και πρόσθεσε: «Μετά που έβαλα την πρώτη σκούπα, είδα γωνίες από ’δω, από ’κει, αλλά τώρα το έχω αφήσει, παιδιά, μυρωδάτο».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε τη μεγάλη της χαρά όταν αντάμωσε με το παιδί της, μια στιγμή που ήταν αρκετή για να σβήσει κάθε κούραση: «Αχ, όμως, χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα».

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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