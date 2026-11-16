Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και τρίτος συνάδελφός τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι προήλθε από εισπνοή καπνού.

Τα ευρήματα της εξέτασης δείχνουν ακόμη ότι στις σορούς τους δεν εντοπίστηκαν τραύματα. Το στοιχείο αυτό επαναφέρει στο επίκεντρο το ερώτημα αν είχε προηγηθεί πτώση μέσα στο κτίριο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ή αν ο θανάσιμος εγκλωβισμός τους προκλήθηκε αποκλειστικά από τον πυκνό και τοξικό καπνό.

Ένορκη διοικητική εξέταση για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ παράλληλα η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο των ανακρίσεων. Στόχος της διαδικασίας είναι να αποσαφηνιστούν οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες που έγιναν στο μοιραίο εγκαταλελειμμένο κτίριο την ώρα της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για το πώς οι δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό. Το πρώτο σενάριο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα και να μην μπόρεσαν να βγουν έγκαιρα από το σημείο. Το δεύτερο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού που δημιουργήθηκε από την καύση απορριμμάτων μέσα στο κτίριο.

Ζεφύρι: Ο τρίτος πυροσβέστης και οι συλλήψεις

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύεται ο τρίτος πυροσβέστης που είχε μπει στο κτίριο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο και έχασε τις αισθήσεις του αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από τη φωτιά στο υπόγειο. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν εγκαίρως.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί μία 34χρονη και οι δύο κόρες της. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας που εμπλέκεται στην υπόθεση.

