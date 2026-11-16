Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ποιος θα ενσαρκώσει τον τον επόμενο James Bond.

Τον θρυλικό πράκτορα 007 λοιπόν θα υποδυθεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος είναι αυτός που θα διαδεχτεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, που αποχαιρέτησε με τον ρόλο το 2021 με την ταινία «No Time to Die».

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Alberto Pezzali

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media πόζαρε με το χαρακτηριστικό του σμόκιν και δήλωσε ενθουσιασμένος.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευθούν τον ρόλο του 007 αποτελεί ύψιστη τιμή. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και σε όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για όσα έχουμε μπροστά μας με αυτή την εξαιρετική ομάδα» ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Ντενί Βιλνέβ, ο σκηνοθέτης της σειράς ανέφερε πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει μαζί του ένα πνεύμα εντελώς πρωτότυπο.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον/ φωτογραφία από apimages

«Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους εξαιρετικούς ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίσαμε σπουδαία ταλέντα, αλλά ο 007 μπορεί να είναι μόνο ένας. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Διαθέτει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει μαζί του ένα πνεύμα εντελώς πρωτότυπο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε» δήλωσε.