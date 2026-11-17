Μια επικίνδυνη παγίδα για οδηγούς και πεζούς παραμένει εδώ και εβδομάδες στη Λεωφόρο Κύμης, στο ύψος του ρέματος Χελιδόνας, όπου μια μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα εξακολουθεί να είναι ανοιχτή, χωρίς ουσιαστική προστασία. Η αυτοψία του STAR αποκαλύπτει τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να κάνουν απότομους ελιγμούς για να την αποφύγουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, η ζημιά προκλήθηκε μετά την αφαίρεση της σχάρας που βρίσκεται στο οδόστρωμα. Ως προσωρινό μέτρο προστασίας έχουν τοποθετηθεί πλαστικά διαχωριστικά, τα οποία, ωστόσο, δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ασφάλεια.

Μάλιστα, ορισμένα έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους, ενώ είναι άδεια, παρότι κανονικά θα έπρεπε να είναι γεμάτα με νερό ώστε να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

«Είναι επικίνδυνο, ειδικά αν οδηγάει βράδυ. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα κάποιο ατύχημα», αναφέρει οδηγός που περνά καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.

Λεωφόρος Κύμης: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος τη νύχτα

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη τις νυχτερινές ώρες. Η φωτεινή σηματοδότηση είναι ελλιπής και οι οδηγοί που βγαίνουν από το τούνελ καλούνται να προσαρμοστούν απότομα στις συνθήκες φωτισμού, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αντιληφθούν τα εμπόδια και τη σήμανση.

Όπως περιγράφουν οδηγοί, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αναγκάζονται να κινηθούν απότομα προς τα αριστερά για να αποφύγουν το επικίνδυνο σημείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Πρόβλημα, όμως, δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι οδηγοί. Η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο είναι επίσης δύσκολη, καθώς έχουν συσσωρευτεί χώματα που εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών.

Όποιος επιχειρήσει να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο είτε θα πρέπει να σταματήσει είτε να ανέβει πάνω στον σωρό των χωμάτων. Διαφορετικά, κινδυνεύει να αναγκαστεί να κινηθεί στο οδόστρωμα, εκτιθέμενος στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Λεωφόρος Κύμης: Σβησμένες διαγραμμίσεις και εικόνα εγκατάλειψης

Η αυτοψία του STAR κατέγραψε προβλήματα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στη Λεωφόρο Κύμης, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, υπάρχουν σημεία με συσσωρευμένα χώματα και εικόνα εγκατάλειψης.

Παράλληλα, οι διαγραμμίσεις σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου έχουν σχεδόν σβήσει, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα όρια των λωρίδων και να μπερδεύονται κατά την κίνησή τους.

Οι κάτοικοι και οι οδηγοί ζητούν την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, την τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών και την αποκατάσταση της σήμανσης.